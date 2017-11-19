T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Lübnan Başbakanı Hariri Paris'te Macron ile görüştü

İki hafta önce istifasını açıkladığı Suudi Arabistan'dan ilk kez ayrılan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

19 Kasım 2017 17:00

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da sürpriz şekilde istifasını açıkladığı Suudi Arabistan'dan Fransa'ya geçti. İstifası Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edilmeyen Hariri, Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Macron, Hariri'nin Suudi Arabistan'da kendi iradesi dışında tutulduğuna dair endişeleri gidermek ve krizin çözümünde arabulucu olmak için Lübnanlı lideri Paris'e davet etmişti. Macron'un davetini kabul eden Hariri, Elysee Sarayı'ndaki görüşmeye eşi ve büyük oğlu ile birlikte gitti.

Lübnan'daki Suudi ve İran destekli kamplar arasındaki olası bir vekâlet savaşına meydan vermemek için devreye giren Macron'la görüşen Hariri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinde Çarşamba düzenlenecek olan Bağımsızlık Günü etkinliklerine katılacağını yineledi. Hariri, "Siyasi duruşumu Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştek sonra beyan edeceğim" diye ekledi.

Lübnan İçişleri Bakanı ile de görüştü

Hariri'nin siyasi partisine bağlı Future TV'nin haberine göre, Hariri Paris'te Lübnan İçişleri Bakanı Nuhad Maşnuk ve yardımcılarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi.

Lübnan'daki Bağımsızlık Günü törenine teamül olarak cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanı başkanlık ediyor. Hariri'nin bu törene katılmasının, 4 Kasım'daki istifasından bu yana Lübnan'da yaşanan belirsizlikleri kısmen ortadan kaldırması bekleniyor. Avn, Suudilerin Hariri'yi zorla Riyad'da tuttuğunu iddia ederek 47 yaşındaki Lübnanlı siyasetçinin istifasını kabul etmemişti. Lübnan'daki İran yanlısı Hizbullah hareketi de Hariri'nin Suudi Arabistan'ın zorlamasıyla başbakanlıktan istifa ettiğini öne sürmüş ancak bu iddialar Riyad yönetimince yalanlanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hariri'nin Paris ziyaretini olumlu karşılayarak, "Umarım siyasi çözümün başlangıcı olur" ifadesini kullanmıştı.

DW/dpa/AP,CÖ/JD

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Suudi ArabistanLübnan Başbakanı Saad Hariri Paris Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronBaşbakanı Saad HaririKasımSuudi Arabistan FransaLübnan Cumhurbaşkanı Mişel AvnHariri Elysee Sarayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24