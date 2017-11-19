Lübnan Başbakanı Hariri Paris'te Macron ile görüştü

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da sürpriz şekilde istifasını açıkladığı Suudi Arabistan'dan Fransa'ya geçti. İstifası Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edilmeyen Hariri, Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Macron, Hariri'nin Suudi Arabistan'da kendi iradesi dışında tutulduğuna dair endişeleri gidermek ve krizin çözümünde arabulucu olmak için Lübnanlı lideri Paris'e davet etmişti. Macron'un davetini kabul eden Hariri, Elysee Sarayı'ndaki görüşmeye eşi ve büyük oğlu ile birlikte gitti.

Lübnan'daki Suudi ve İran destekli kamplar arasındaki olası bir vekâlet savaşına meydan vermemek için devreye giren Macron'la görüşen Hariri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinde Çarşamba düzenlenecek olan Bağımsızlık Günü etkinliklerine katılacağını yineledi. Hariri, "Siyasi duruşumu Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştek sonra beyan edeceğim" diye ekledi.

Lübnan İçişleri Bakanı ile de görüştü

Hariri'nin siyasi partisine bağlı Future TV'nin haberine göre, Hariri Paris'te Lübnan İçişleri Bakanı Nuhad Maşnuk ve yardımcılarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi.

Lübnan'daki Bağımsızlık Günü törenine teamül olarak cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanı başkanlık ediyor. Hariri'nin bu törene katılmasının, 4 Kasım'daki istifasından bu yana Lübnan'da yaşanan belirsizlikleri kısmen ortadan kaldırması bekleniyor. Avn, Suudilerin Hariri'yi zorla Riyad'da tuttuğunu iddia ederek 47 yaşındaki Lübnanlı siyasetçinin istifasını kabul etmemişti. Lübnan'daki İran yanlısı Hizbullah hareketi de Hariri'nin Suudi Arabistan'ın zorlamasıyla başbakanlıktan istifa ettiğini öne sürmüş ancak bu iddialar Riyad yönetimince yalanlanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hariri'nin Paris ziyaretini olumlu karşılayarak, "Umarım siyasi çözümün başlangıcı olur" ifadesini kullanmıştı.

DW/dpa/AP,CÖ/JD

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