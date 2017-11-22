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Dünya

Lübnan Başbakanı Hariri istifasını askıya aldı

Hariri, "İstifamı Cumhurbaşkanı'na sundum, beklememi istedi" dedi

22 Kasım 2017 16:08

Suudi Arabistan'da istifa ettikten sonra ülkesine dönen Lübnan Başbakan'ı Saad el Hariri istifasını askıya aldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile görüşen Hariri, Aun'un kendisinden "daha fazla diyalog için beklemesini istediğini söyledi.

Ülkesine döndükten sonra Beyrut'ta bağımsızlık günü kutlamalarına katılan ve Lübnan Cumhurbaşkanı Aun ile görüşen Hariri açıklamasında, "Bugün istifamı Aun'a sundum. O da bunu önermeden önce beklemem ve istifanın siyasi arka planı ve nedenleri konusunda 'daha fazla diyalog' için istifamı tutmam uyarısında bulundu" dedi.

Talebe olumlu yanıt verdiğini aktaran Hariri görüşmelerin “ulusal diyaloğa ciddi bir başlangıç oluşturmasını umduğunu” ifade etti.

Saad Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

 

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Suudi ArabistanLübnanSaad el HaririMişel Aun

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