Lübnan Başbakanı Diyab: Ülkemizin güneyindeki bir petrol tesisinde tehlike saçan nükleer madde var

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab , ülkenin güneyindeki bir petrol tesisinin depolarında "tehlikeli nükleer madde" olduğunu duyurdu.

Yüksek Savunma Konseyi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri ele almak üzerek başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplandı.

Yüksek Savunma Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Covid-19 salgınıyla mücadele kısıtlamalarının 1 Nisan'dan itibaren 6 aylık süreyle uzatıldığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Başbakan Diyab, toplantıda ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Zahrani bölgesinde yer alan petrol depolarında tehlike saçan maddeler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tehlike oluşturan yeni bir konu var, o da (Alman) Combi Lift Şirketi tarafından hazırlanan raporun değindiğidir. Rapor, Zahrani petrol depolarında tehlikeli kimyasal maddelerin olduğuna işaret ediyor. Lübnan Atom Enerjisi Kurumu uzmanlarının incelemelerinden sonra söz konusu maddelerin 'yüksek saflıkta nükleer maddelerden oluştuğu' belirlendi. Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğünden bize gelen rapora göre, bu maddelerin varlığı tehlike saçıyor."

Bunun üzerine Yüksek Savunma Konseyi de Lübnan Enerji ve Sular Bakanlığını, Lübnan Atom Enerjisi Kurumu başta olmak üzere diğer ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli şekilde gerekli adımları atmakla görevlendirdi.