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Dünya

Lübnan açıklarında gemi battı: 11 ölü

Lübnan açıklarında batan Panama bandıralı gemiden çalışan 11 denizcinin öldüğü, 39'unun kurtarıldığı, 32 kişininse kaybolduğu açıklandı

19 Aralık 2009 02:00

T24 - Lübnan'da, kötü hava koşulları nedeniyle dün batan Panama bandıralı gemiden denize atlayarak kurtulmaya çalışan 11 denizcinin yaşamlarını yitirdikleri, 39 kişinin kurtarıldığı ve 32 personelin kaybolduğu açıklandı.

Lübnan'da dün geceden bu yana kurtarma çalışmalarını sürdüren yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, 3 ülkeden gemilerin ve UNIFIL için devriye görevi yapan askeri gemilerin katıldığı arama çalışmaları sürüyor.

Uruguay'dan Suriye'nin Tartus limanına canlı hayvan getiren Panama bandıralı ''Danny F II'' isimli geminin, dün akşam 19.30 sularında kötü hava koşulları nedeniyle batması üzerine, kurtarma çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü bildirildi.

Lübnan askeri yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 82 kişinin bulunduğu gemiden denize atlayan 11 denizcinin cesedi denizden çıkarıldı. Kurtarılan 39 kişinin de Beyrut ve Trablusşam'daki hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

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