Lübnan: ABD Suriye'yi vurursa...

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ABD'nin Suriye'yi vurması durumunda Lübnan'ın bundan uzak duracağını belirtti.

Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldırısı konusundaki duruşumuz açıktır. ABD Suriye'yi vurursa Lübnan bundan uzak durur. Görevimiz Lübnan'ı bölgede olanların yansımalarından korumaktır." dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Suriye Ordusu'nun Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı iddiası diplomaside tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye müdahale sinyali verirken Rusya, iddiaları yalanlamıştı.

Krizde son olarak bugün Trump, Twitter hesabından, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." mesajını paylaşmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Trump'a tepki olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Akıllı füzelerin, teröristlere doğru uçması gerekiyor, topraklarında birkaç yıldır uluslararası terörizmle mücadele eden meşru hükümete değil. Evet, bu arada ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) müfettişleri şimdi akıllı füzelerin kimyasal uygulamaların tüm kanıtlarını yok edeceği konusunda uyarıldılar mı? Ya da tüm düşünce, provokasyonun izlerini akıllı füzelerle hızla örtmek ve uluslararası müfettişlerin delil olarak hiç bir şeyi aramamaları için mi?" açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından paylaştığı ikinci bir mesajda, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım." ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın "silah yarışını bırakalım" ifadesine karşılık Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da "Harika bir fikir! Amerika'nın, kimyasal silahlarının imhasıyla başlayacak bir teklifi var." değerlendirmesinde bulunmuştu.