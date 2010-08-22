-LÜBNAN: 82 - ARJANTİN: 89 ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Efes Pilsen World Cup 9'un ikinci gün ilk maçında Arjantin, Lübnan'ı 89-82 yendi. Karşılaşmaya Freije'nin basketiyle başlayan Lübnan, ilk 4 dakikada başka sayı üretemedi. Arjantin, 4 dakikalık süre içinde 13-3'lük bir seri yakaladı ve skoru 13-3'e getirdi. Hücumda rahat oynayan ve iyi savunma yapan Arjantin, ilk çeyreğin son 3 dakikasına 21-8 önde girdi. Savunmadaki iyi oyununu sürdüren Güney Amerika ekibi, ilk çeyreği 26-18 üstün bitirdi. 2. periyodun ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçti. Bu çeyreğin 3. dakikasından sonra daha organize görünen Lübnan, farkı periyodun son 4 dakikasına girilirken 34-29'luk skorla 5 sayıya kadar düşürdü. Sonraki dakikalarda toparlanan Arjantin, üst üste bulduğu basketlerle farkı tekrar 10 sayıya kadar (43-33) çıkardı. Quinteros ile art arda basketler üreten Arjantin, devreyi de 49-40 önde tamamladı. 3. periyoda Arjantin yine etkili başlayan taraf oldu. Özellikle dış atışlarla sonuca giden Arjantin, 23. dakikayı 58-44 önde geçti. Özellikle Freije'nin basketleriyle oyundan kopmayan Lübnan, 25. dakikada farkı 10 sayıya (58-48) indirdi. Delfino ile dış atışlardan, Scola ile de pota altından sayılar üreten Arjantin, oyunun kontrolünü yeniden eline geçirdi ve 29. dakikada farkı tekrar 14 sayıya çıkardı: (68-54). Güney Amerika ekibi, aradaki farkı koruyarak bu çeyreği de 70-58 üstün bitirdi. Lübnan, son periyoda Freije ve Mahmoud'un 3 sayılık basketleriyle girdi ve henüz ilk dakika içinde farkı 6 sayıya (70-64) düşürdü. Boyalı alanı etkili kullanan Arjantin, Mahmoud'un sayılarına rağmen farkın daha da kapanmasına izin vermedi ve 34. dakikaya 76-68 önde girdi. Arjantin, maçın bitimine 2 dakika kala 87-75'lik skorla farkı 12 sayıya çıkarttı ve rakibini mola almaya zorladı. Aldığı savunma ribauntları sonrasında hücuma hızlı çıkan Lübnan, El Khatib ve Rustom'un basketleriyle bitime 48 saniye kala farkı 5 sayıya (87-82) kadar indirdi. Scola'nın orta mesafeden attığı basketle rahat bir nefes alan Arjantin, karşılaşmadan da 89-82 galip ayrıldı. -SKOR TABELASI ARIZALANDI- Karşılaşmanın ilk çeyreği oynanırken skor tabelasında meydana gelen arıza nedeniyle oyun 3 kez durdu. Arıza nedeniyle karşılaşmanın 2. çeyreği, yaklaşık 50 dakikalık bir gecikmenin ardından yeniden başladı. Hakemler: Rabah Noujaim xx, Aytuğ Ekti xx, Sami Özel xx Lübnan: Vroman xxx 19, Fahed xx 6, Rustom xx 10, Freije xxx 27, El Khatib x, Abdel-nour x 3, Mahmoudxx 5, Kanaan xx 4, Reda xx 8 Arjantin: Scola xxx 19, Prigioni xx 6, Oberto xxx 16, Delfino xx 9, Nocioni xx 7, Quinteros x 3, Gonzalez xx 6, Cequeira xx 7, Jasen xx 6, Kammerichs x 4, Leonardo Gutierrez xx 6 1. periyot: 18-26 Devre: 49-40 (Arjantin lehine) 3. periyot: 58-70 Beş faulle çıkan: 33.07 Kanaan (Lübnan)