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Dünya

Lübnan 8 askerinin cenazesine karşılık 250 IŞİD militanını serbest bıraktı

IŞİD militanları ve aileleri Suriye'nin doğusuna nakledildi

29 Ağustos 2017 19:37

Lübnan, Suriye'deki çatışmalarda ölen 8 askerinin cenazelerine karşılık yüzlerce IŞİD militanını serbest bıraktı.

New York Times'ın haberine göre, IŞİD'le Lübnan ve Suriye hükümeti arasında varılan anlaşma uyarınca, örgüt militanları ve aileleri, 17 otobüs ve 11 ambulansla Lübnan'ın kuzeyinden, Suriye'nin doğusuna nakledildi.

Suriye'de IŞİD'in denetimindeki bölgeye geçmesine izin verilen IŞİD militanlarının sayısı açıklanmadı ancak haberde en az 250 militanın ve ailelerinden 150 kişinin tahliye edildiği belirtiliyor.

İlk aşamada yaralı IŞİD'liler gönderildi

Anlaşmaya taraf olan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, ilk aşamada yaralı IŞİD militanlarının gönderildiği duyuruldu. Suriye resmi haber ajansı da anlaşmayı doğruladı.

Klimalı otobüs eleştirisine yanıt

Lübnan İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Abbas İbrahim, IŞİD militanlarına klimalı otobüs sağlanmasıyla ilgili eleştirileri yanıtlarken, "DAEŞ (IŞİD) militanlarının klimalı arabalarla gönderilmesi kabul edilebilir bir şey. Çünkü Lübnan, devletlerin intikam peşinde de koşmaması ilkesine bağlıdır" dedi.

Tümgeneral İbrahim, IŞİD'in teslim ettiği 8 cesedin 2014'te esir alınan askerlere ait olduğunu düşündüklerini ancak DNA sonuçlarının bekleyeceklerini söyledi. Akıbeti bilinmeyen dokuzuncu askerin IŞİD saflarına geçtiği iddia ediliyor.

Eski cumhurbaşkanı anlaşmayı ‘zafer’ olarak niteledi

Eski Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman da anlaşmayı ‘zafer’ olarak niteledi ve "Bu zaferi, askerlerimizi infaz edenleri bulunup, bunların Arap mahkemeleri ya da uluslararası mahkemelerde yargılanması izlemeli" diye konuştu.

Ateşkes ilan edilmişti

Lübnan'ın kuzey doğusundaki Arsal bölgesinde 2014'teki çatışmalarda 9 Lübnan askeri esir alınmıştı. Bu tarihten beri askerlerin akıbeti bilinmiyordu. Askerlerin yakınları Beyrut'ta zaman zaman protesto gösterileri düzenliyordu.

Lübnan ordusu geçen hafta IŞİD'i müzakereye zorlamak için sınır bölgesinde büyük bir operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak Hizbullah ve müttefikleri de sınırın Suriye tarafından operasyona girişti. Pazar günü taraflar arasında ateşkes ilan edildi ve IŞİD'le anlaşmaya varıldı.

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