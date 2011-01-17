- LÜBNAN 3'LÜ ZİRVEYİ BEKLİYOR BEYRUT (A.A) - 17.01.2011 - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'ın, Şam'da toplanacak olan Suriye, Türkiye ve Katar liderlerinin girişimlerine bir şans vermek için yeni hükümetin kurulması yönündeki görüşmeleri birkaç gün erteleyebileceği bildirildi. Lübnan gazetelerinde, parlamento kaynaklarına dayanılarak verilen haberlerde, Hizbullah Genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın, geçici hükumetin Başbakanı Saad Hariri'yi desteklemeyecekleri yönünde dün akşam yaptığı açıklama üzerine, başbakanı belirleme görüşmelerinin ertelendiği yazıldı. Ülkede çoğunluğa hakim olan 14 Mart grubuna yakın kaynaklar da, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman'ı arayarak, başlattıkları üçlü girişimin sonucuna kadar parlamenterlerle görüşmesini ertelemesini istediği belirtildi.