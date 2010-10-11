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Dünya

LU ŞİA EV HAPSİNDE OLDUĞUNU DOĞRULADI PEKİN (A.A)

11 Ekim 2010 15:52

-LU ŞİA EV HAPSİNDE OLDUĞUNU DOĞRULADI PEKİN (A.A) - 11.10.2010 - Bu yılın Nobel Barış Ödülünü alan Çinli muhalif Liu Şiaobo'nun karısı Lu Şia, internetteki sosyal paylaşım ağı "Twitter" üzerinden yayımladığı mesajıyla, başkent Pekin'de ev hapsinde olduğunu doğruladı. Telefonla ulaşılamayan Lu Şia, mesajında, ''Dostlarım evime döndüm. 8 Ekimde ev hapsine alındım. Birini ne zaman göreceğimi bilmiyorum'' cümlelerine yer verdi. Lu Şia, cep telefonunun kullanım dışı olduğunu da belirttiği mesajında, ''Şiaobo'yu gördüm ve 9'unda kendisine ödülü kazandığını söyledim. Daha fazlasını daha sonra söyleyeceğim. Lütfen 'Twitter' sayesinde iletişim kurmama yardım edin'' dedi. Amerikan insan hakları örgütü Freedom Now, dün akşam saatlerinde Lu Şia'nın Pekin'de ev hapsine alındığını duyurmuştu.

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