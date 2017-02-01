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Ekonomi

LPG'ye 16 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 16 kuruş artışa gidiliyor

01 Şubat 2017 23:25

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) twitter hesabından yapılan açıklamada, “02 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, LPG de 16 kuruş fiyat artışı, kalyakta 5 kuruş indirim, fuel oilde 6 kuruş indirim meydana gelmiştir.” denildi.

Otogazın litre fiyatına geçtiğimiz ay toplam 24 kuruş zam gelmişti. Yeni zamlarla birlikte, Ankara'da otogazın litre fiyatı 3,08 liradan 3,24 liraya, İstanbul'da 3,03 liradan 3,19 liraya çıkması bekleniyor.

Fiyatlar istasyonlara ve şehirlere göre farklılıklar gösterebiliyor.

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