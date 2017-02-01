LPG'ye 16 kuruş zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) twitter hesabından yapılan açıklamada, “02 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, LPG de 16 kuruş fiyat artışı, kalyakta 5 kuruş indirim, fuel oilde 6 kuruş indirim meydana gelmiştir.” denildi.

Otogazın litre fiyatına geçtiğimiz ay toplam 24 kuruş zam gelmişti. Yeni zamlarla birlikte, Ankara'da otogazın litre fiyatı 3,08 liradan 3,24 liraya, İstanbul'da 3,03 liradan 3,19 liraya çıkması bekleniyor.

Fiyatlar istasyonlara ve şehirlere göre farklılıklar gösterebiliyor.