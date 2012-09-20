LPG'si kalitesiz çıkan iki büyük markanın lisansı iptal edilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) otogaz ve tüpgaz olarak kullanılan LPG'ye yönelik denetimlerinden ilk sonuçlar geldi.

Zaman gazetesinin haberine göre; teknik kriterlere uygun ikmal yapılıp yapılmadığına ilişkin denetimlerde bazı numuneler standart dışı çıktı. ODTÜ'de yapılan analizlerin sonucunda aykırılık tespit edilenler arasında iki büyük marka da yer alıyor. Bu şirketlere önce para cezası kesilecek, ardından lisansları iptal edilecek.

LPG (likit petrol gazı) sektörüne yönelik ilk 'teknik kriterlere uygun ikmal' denetimi Temmuz 2012'de başlatıldı. EPDK denetim elemanları tarafından yapılan kontrollerde alınan numunelerin analizi ODTÜ'de yapıldı. İlk sonuçlara göre aralarında iki büyük markanın da yer aldığı bazı şirketlerin ürünlerinde teknik kriterlere aykırılık tespit edildi. LPG mevzuatı gereği standart dışı ürün tespiti yapılan şirketlere önce para cezası kesilecek, sonra lisansları iptal edilecek. Lisans iptalleri, standartlara aykırı ürün tespiti yapılan depo veya dolum tesisini kapsayacak. Sektör kaynakları, LPG analiz sonuçlarının tamamının Aralık 2012'ye kadar sonuçlanacağı bilgisini verdi.

Resmî verilere göre Türkiye'de 2011 yılında; otogaz, dökmegaz ve tüpgaz şeklinde 3,7 milyon ton LPG tüketildi. LPG, ağırlıklı olarak otogaz olarak kullanılıyor. Sektörde 1 rafineri, 70 dağıtıcı ve 80 adet depolama lisans sahibi şirket faaliyet gösteriyor. Otogaz satan bayi sayısı ise 9 bin 593.

EPDK sektöre yönelik ilk standart denetimini Temmuz 2012'de başlattı. Denetimlerde, LPG rafineri, dağıtım ve depolama tesislerinden ürün numunesi alındı. Alınan numuneler teknik kriterlere-standartlara uygunluk için ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) LPG Analiz Laboratuvarı'nda tahlil edildi. Analizin ilk sonuçları alındı.

Zaman'ın edindiği bilgiye göre EPDK'nın LPG sektörüne yönelik yaptığı standart denetiminin sonuçları netleşmeye başladı. İlk sonuçlara göre aralarında iki büyük markanın da bulunduğu bazı şirketlerin ürün analizlerinde (koku, ürünün bütan ve propan yapısı, çevreye zararlı olup olmadığı gibi) mevzuatta öngörülen teknik kriterlere aykırılık tespit edildi. Kurul gündemine gelecek denetim sonuçlarıyla ilgili olarak mevzuat hükümleri uygulanacak. Buna göre teknik kriterleri karşılamayan şirketlere para cezası (339 bin lira) kesilecek, sonrasında ise şirketin ilgili depo veya dolum tesisi lisansı iptal edilecek. Sektör kaynakları, LPG mevzuatının petrol mevzuatından farklı olduğuna vurgu yaparak, "Petrolün aksine LPG'de para cezası kesildikten sonra lisans iptalini kanun emrediyor. Ancak, ilgili şirket tekrar lisans başvurusunda bulunabiliyor." bilgisini verdi. Aynı kaynaklara göre lisans iptalleri, teknik kriterlere veya mevzuata aykırılığın konu olduğu depo veya dolum tesisinin lisansını kapsıyor.