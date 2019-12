-LPG'Lİ PORSCHE CAYENNE İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - LPG'li Porsche Cayenne, İstanbul Auto Show'da otomobilseverlere tanıtıldı. Porsche Cayenne'de kullanılan Direct Liqui Max LPG teknolojisinin, lüks araçlar için avantaj sağladığını belirten İpragaz Geliştirme ve İnovasyon Müdürü Birim Akbaba, bu teknolojinin motor üzerinde hiçbir tadilat gerektirmeden çalışma sağladığını ve Audi, BMW, Porsche gibi üst sınıf araçlarda kullanılabileceğini söyledi. Bu yıl 13. kez düzenlenen Türkiye'nin en önemli otomotiv etkinliği İstanbul Autoshow'da otomobilsevelerle buluşan LPG'li Pocshe Cayenne'de kullanılan sistem Prins ve İpragaz iş birliği ile kullanıcıya sunuluyor. Direct Liqui Max LPG teknolojisi hakkında bilgi veren İpragaz Geliştirme ve İnovasyon Müdürü Birim Akbaba, İpragaz'ın girdiği her alanda sektörün standartlarını belirlediğini ifade etti. Üst sınıf araçlar için kullanıma sunulan LPG teknolojisinde, güvenilirlik politikası uyguladıklarını belirten Akbaba, kapalı LPG sisteminin sektörünün en kaliteli ürünü olduğunu kaydetti. -DİRECT LİQUİ MAX LPG TEKNOLOJİSİNİN ÇALIŞMA SİSTEMİ- Direct Liqui Max LPG teknolojisindeki yeniliğin dünyanın elli ülkesinde kullanıldığını söyleyen Akbaba, lüks araçlarda kullanılacak LPG teknolojisinin çalışma sistemini, şöyle anlattı: ''Üst ve orta sınıf araçlara uygulanan bu sistem, diğer LPG üreticilerinin üretim araçlarına göre avantajlar içeriyor. Sistem, mevcut benzin enjektörlerini kullanarak LPG enjeksiyonunu yapıyor ve bu özelliği kullanırken motora ayrı bir müdahale gerektirmiyor. Bu teknoloji gazda sıvı bazda enjeksiyon yaparak benzinle aynı performansı sağlıyor. Otogaz sisteminde, iki çeşit sistem vardır. Direkt enjeksiyonlu motorlar ve sabit enjeksiyonlu motorlar, bu teknoloji her ikisinde de kullanılabilir. LPG, pompa aracılığıyla motora gönderilir ve motor açısından hiçbir zorlanma yaşanmaz. Güvenlik açısından da dünyadaki LPG sistemleri belli standartlar dağilinde üretilmektedir. Bu sistemde bu standartlara uygundur. Benzin sistemlerinde bulunmayan, herhangi bir kaçak olduğunda gaz akışını kesen alarm mekanizması mevcuttur. Benzinli araçlarda ise alarm sistemi mevcut değildir. Sistem kapalı bir çevirim dahilinde, güvenli bir şekilde çalışmaktadır.'' LPG sisteminin, tüm araç motorlarında kullanılabileceğini söyleyen Akbaba, ''Ürün, fiyatı dolayısıyla orta ve üst sınıf araçlara hitap ediyor. Sistem, hiçbir modifikasyon gerektirmeden 400 beygir gücündeki motorlarda kullanılabiliyor. Tanıtım yaptığımız Porcshe Cayenne'de hem benzin hem LPG sistemi mevcuttur. İsteğe bağlı çalışmaya göre LPG ve benzin özellikleri değiştirilebiliyor. Motor üzerinde hiçbir tadilat gerektirmeden kullanıcıya sunulan 'Direct Liqui Max LPG teknolojisi' Audi, BMW, Porsche gibi üst sınıf araçlarda kullanılabilecek'' şeklinde konuştu. Müşterinin, güvenilir ve büyük bir marka ile yola çıkmak istediğini anlatan Akbaba, İpragaz'ın her alanda mevcut yeniliklere imza atacağını söyledi. Akbaba, otomobil sektörüne bu sene girdiklerini, LPG için eğitim süreçlerinin devam ettiğini ifade etti. Benzinli araçların kapalı otoparka girebildiğini hatırlatan Akbaba, LPG'li araçların da kapalı otoparkı kullanabilmesi gerektiğini, bununla ilgili çalışmalarınsa başladığını ifade etti. Akbaba, 2011'in başında piyasaya sürülecek lüks araçlar için üretilen LPG sistemlerinin, otomobildeki silindir adedine göre fiyat değiştirdiğini, şu anki fiyatın 2 bin 500 lira civarında olduğunu, LPG sistemli Pocshe Cayenne'nin ise 15 bin avro civarında olduğunu sözlerine ekledi.