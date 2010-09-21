-LPG'Lİ OTOMOBİLDE YANARAK CAN VERDİ ORHANGAZİ (A.A) - 21.09.2010 - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde LPG'li bir otomobilin ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yanarak yaşamını yitiren otomobil sürücüsünün cesedi, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Samet Rahimoğlu (23) yönetimindeki 16 BYK 76 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik karayolu Keramet köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ahmet Utaş (41) idaresindeki 16 H 8230 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği belirtilen kazada LPG'li otomobil, çarpışmanın şiddetiyle alev aldı. Çevredeki vatandaşlar, yanan araca yangın tüpleriyle müdahale ederken bir yandan da araç içindekileri çıkarmak için uğraş verdiler. Otomobilde bulunan Ali Çapkın'ı ağır yaralı olarak araçtan çıkaran vatandaşlar, alevler içinde kalan aracın sürücü koltuğunda sıkışan Samet Rahimoğlu'nu kurtaramadı. Rahimoğlu yanarak yaşamını yitirirken, Çapkın ise olay yerine hayatını kaybetti. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Utaş ile araçtaki Hüseyin Aydemir (45) ambulansla İznik Devlet Hastanesine, diğer yaralılar Süleyman Uysal (44), Mehmet Utaş (47), Yusuf (38), Ahmet (42) ve İsmail Utlı (39) ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Süleyman Uysal ve Ahmet Utlı, ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi. İznik'teki evlerinden uğurladığı kardeşi ve oğlunun kaza haberini alan Canan Güven, olay yerine geldiğinde araç içindeki yanmış cesedin oğluna ait olduğunu öğrence sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından Rahimoğlu'nun cesedinin bulunduğu otomobil, çekici yardımıyla Orhangazi Devlet Hastanesinin bahçesine getirildi. Yanmış ceset, burada itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışması sonrasında güçlükle çıkarıldı.