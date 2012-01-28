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LPG'li araç alev alev yandı BURSA (A.A)

28 Ocak 2012 21:31

-LPG'li araç alev alev yandı BURSA (A.A) - 28.01.2012 - Bursa'da kent merkezinde alev alan LPG'li araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. R.K'nın (67) kullandığı 16 R 1317 plakalı otomobil, merkez Osmangazi ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tüm aracı saran alevlere müdahale etti. Bu sırada araç içinde kalan sürücü, olay yerinden geçen Arama Kurtarma Derneği üyesi Yüksel yıldız tarafından kurtarıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.  Polis ekiplerine ifade veren sürücü Recep K, ''Araç sorun çıkarınca tamirciye gitmek istedim ama motor kısmı bir anda alev aldı. Ucuz kurtuldum. Yanan araç olsun'' dedi.

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