LPG'ye zam

Doğal gaz ve elektriğin ardından otogaza da zam yapıldı. 39 kuruşluk zam pompaya yansıyacak.

LPG otogaza bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 39 kuruş zam uygulanacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından LPG otogaza gelen zammı duyurdu. Buna göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG litre fiyatında 39 kuruş fiyat artışı olacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 39 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."