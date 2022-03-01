LPG'ye bir zam daha bekleniyor

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>LPG'ye dün gelen 33 kuruşluk zammın ardından bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 60 kuruş zam bekleniyor.</p>\n<p>KRT'den Olcay Aydilek'in <a rel="nofollow" href="https://www.krttv.com.tr/ekonomi/otogaza-buyuk-zam-kapida-h112424.html" target="_blank" rel="noopener">haberine</a> göre Salıyı çarşambaya bağlayan gece otogaza 60 kuruş zam yapılması bekleniyor.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/motorin-ve-benzine-indirim-lpg-ye-zam,1017936" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Motorin ve benzine indirim; LPG'ye zam</strong></a></p>\n</body>\n</html>