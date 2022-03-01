LPG'ye bir zam daha bekleniyor

LPG'ye dün gelen 33 kuruşluk zammın ardından bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 60 kuruş zam bekleniyor.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre Salıyı çarşambaya bağlayan gece otogaza 60 kuruş zam yapılması bekleniyor.

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