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Ekonomi

LPG'ye bir zam daha bekleniyor

LPG'ye dün 33 kuruş zam gelmişti

01 Mart 2022 11:56

LPG'ye dün gelen 33 kuruşluk zammın ardından bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 60 kuruş zam bekleniyor.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre Salıyı çarşambaya bağlayan gece otogaza 60 kuruş zam yapılması bekleniyor.

TIKLAYIN: Motorin ve benzine indirim; LPG'ye zam

LPGzam60 kuruş
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