-LPG tüketimi 2 milyon tonu aştı ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Türkiye'nin ocak-temmuz döneminde LPG kullanımı 2 milyon 121 bin 747 ton olarak gerçekleşti. Toplam LPG tüketimi içinde otogazın payı ise yüzde 70,08'e yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2011 ocak-temmuz dönemi piyasa rakamlarına göre, bu yılın 7 ayında 446 bin 372 ton LPG üretimi yapıldı, buna karşın 1 milyon 675 bin 375 ton petrol ithalatı gerçekleşti. LPG ithalatının 511 bin 861 tonu Cezayir, 347 bin 439 tonu Kazakistan, 344 bin 512 tonu Rusya, 156 bin 401 tonu Norveç, 105 bin 413 tonu Nijerya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 67 bin 953 ton ile Ukrayna, 40 bin 339 ton ile Birleşik Arap Emirlikleri, 29 bin 640 ton ile Katar, 26 bin 241 ton ile Fransa, 18 bin 983 ton ile Suudi Arabistan, 18 bin 945 ton ile Almanya, 4 bin 185 ton ile Yunanistan, 3 bin 80 ton ile İtalya ve 383 ton ile de Ekvator Ginesi izledi. 7 aylık dönemde 56 bin 766 ton ihracat gerçekleşirken, ihracatın 26 bin 373 tonu serbest bölgelere, 11 bin 950 tonu KKTC'ye, 9 bin 845 tonu Yunanistan'a, 7 bin 913 tonu İsviçre'ye, 685 tonu da Gürcistan'a yapıldı. -Yurtiçi LPG tüketimi- Yurtiçi LPG ticaretine bakıldığında, ocak-temmuz döneminde, 2 milyon 121 bin 747 ton LPG tüketildi. Tüketimin 567 bin 877 tonu tüplü LPG, 67 bin 30 tonu dökme LPG, 1 milyon 486 bin 839 tonu da otogaz olarak kullanıldı. Dağıtıcılar bazında ise satışlarda ilk sırayı yüzde 22,35 pazar payı ve 474 bin 240 ton satış ile Aygaz aldı. Aygaz'ı yüzde 10,50 pazar payı ve 222 bin 771 ton satış ile Petrol Ofisi, yüzde 8,94 pazar payı ve 189 bin 653 ton satış ile Milangaz izledi. İllere göre satışlarda İstanbul, 232 bin 71 tonluk tüketim ve yüzde 10,94 oran ile ilk sırada yer aldı. Ocak-Temmuz döneminde Ankara'da 227 bin 579 ton, İzmir'de 154 bin 485 ton, Antalya'da 91 bin 629 ton, Konya'da 75 bin 209 ton, Adana'da ise 61 bin 617 ton LPG satışı gerçekleşti.