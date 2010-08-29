LPG tankından 65 kg patlayıcı çıktı

T24 - Diyarbakır'da bir LPG tankı içerisinde 65 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.





Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda, bir LPG tankı içinde terör örgütü PKK'ya ait 65 kilogram plastik patlayıcı bulundu.





Olayla ilgili 3 kişiyi yakalanırken, soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü bildirildi. Bu arada olayla ilgili Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ile Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam'ın açıklama yapacağı belirtildi.



