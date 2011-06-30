-LPG TANKINDAKİ GAZ TAHLİYE EDİLDİ ŞANLIURFA (A.A) - 29.06.2011 - Şanlıurfa'nın Karaköprü beldesinde, önceki gün patlamanın yaşandığı petrol istasyonunda, LPG tankındaki gaz tahliye edildi. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde oluşturulan kriz masası yetkililerince bugün gerçekleştirilen toplantıda, olayın yaşandığı petrol istasyonunda bulunan LPG'nin ''patlama riski'' taşıdığı gerekçesiyle tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine akşama doğru petrol istasyonun önünden geçen Şanlıurfa - Diyarbakır çift taraflı yolu trafiğe kapatan ekipler, söz konusu istasyon çevresinde gerekli önlemleri aldıktan sonra, bir LPG tankerine, tanktaki mevcut gaz boşaltıldı. Bölgede önlem alan itfaiye ekipleri, LPG tankı içerisindeki gazın tamamıyla boşaltıldığından emin olmak için tankı, suyla da doldurdu. Çalışmaların yapıldığı alana gelen Vali Nuri Okutan, yetkililerden işlemlerle ilgili bilgi aldı. Bu arada gazetecilere açıklamada bulunan Okutan, olayın ardından yaşanan zararları gidermeye çalıştıklarını dile getirerek, ''Diğer taraftan benzin istasyonuyla ilgili de dikkatli bir şekilde inceleme ve bölgede gazın kalıp kalmadığını tespit ediyoruz. Nitekim hala bir patlamaya yol açabilecek gazın olduğu tespit edildi. Dikkatli bir şekilde teknik çalışmalar yapılıp, şimdi o bölgeden gazlar çekilerek, daha güvenli bir alana taşındı. Şimdi de yaklaşık 1 saat daha, boşaltılan o alana su sıkılarak, o bölgede gaz sıkışması ve gaz dağılmasına tedbir olarak su veriyorlar ve tamamen o bölgeden gazların arındırılmasını sağlıyorlar'' dedi. Patlamadan zarar gören yaklaşık 200 evin cam ve çerçevelerinin bakım ve onarım işlemlerinin devam ettiğini aktaran Vali Okutan, ''Onların da işlemleri herhalde en geç yarın bitmiş olacak, normal hayata dönüldü sayılır. Artık insanlar evlerinde yemek yiyebiliyorlar, patlamanın etkisiyle evine gitmeyen, yakınlarında kalanlar var ama artık dönünce evini kullanabilecek düzeye geldiler'' diye konuştu. Bir gazetecinin patlamaya ilişkin soruşturma aşamasını sorması üzerine Vali Okutan, olayın adli boyutunun sürdüğünü belirtti. Daha önce ''gaz sızıntıyla ilgili şikayetler''in bulunduğu yönündeki bilgilere de değinen Okutan, ''Şu ana kadar biliyoruz ki 'gaz sıkışması'ndan meydana geldi. O sızıntının önceden olup olmadığı konusu araştırılıyor. Vatandaşlar bayiye gelip kendileri 'gaz sızıntısının olduğu' şikayetinde bulunmuşlar. O bayi de ilgili LPG istasyonundan heyet istemiş, incelemişler ama gaz sızıntısı bulamamışlar. Bize ifade edilen şey... Bunların doğruluk derecesi falan, bütün bunları kapsayan araştırma yapılıyor'' şeklinde konuştu. Başka bir gazetecinin ''Patlama nedeniyle psikolojisi bozulan insanlara herhangi bir psikolojik yardımda bulunulacak mı?'' sorusunu ise Okutan, ''Elimizde bu konuyla ilgili özel uzman personel yok ama biz kendi aramızda görüştük, bünyemizde bulunan psikologlar vasıtasıyla, bütün evlere girdik. İhtiyaç olan bütün arkadaşları aşağı yukarı biliyoruz. Onlara zaten bu tür yardımlar yapılıyor'' şeklinde cevapladı. Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de patlamanın etkisiyle zarar gören yapılarda ''statik inceleme'' yaptıklarını belirterek, gerekli raporların tutulduğunu kaydetti.