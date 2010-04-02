LPG kullanımında Ankara İstanbul'u geçti

T24-

Bu miktarın 1 milyon 134 bin 145 tonunu tüplü LPG (mutfak tüpü), 180 bin 949 tonunu dökme LPG, 2 milyon 305 bin 240 tonunu da otogaz satışları oluşturdu.





İl bazında incelendiğinde tüplü LPG satışlarında 134 bin 39 ton ile İstanbul ilk sırada, 98 bin 713 ton ile İzmir ikinci sırada, 60 bin 902 ton ile Ankara üçüncü sırada yer aldı.





Dökme LPG satışlarında 56 bin 868 ton ile İzmir ilk sırayı alırken, 22 bin 159 ton ile İstanbul ikinci ve 15 bin 394 ton ile Antalya üçüncü sırada yer aldı.





Otogaz tüketiminde ise 4 milyon 650 bin 802 nüfus ve 1 milyon 238 bin 960 motorlu taşıtın bulunduğu Ankara, 12 milyon 915 bin 158 nüfus ve 2 milyon 728 494 adet motorlu taşıtın bulunduğu İstanbul'u geçti.





Geçen yıl Ankara'da 287 bin 769 ton otogaz tüketimiyle otogazın en fazla satıldığı şehir olurken, Ankara'yı 270 bin 456 ton otogaz satışıyla İstanbul, 149 bin 92 ton otogaz satışıyla da İzmir takip etti. 2009 yılında Antalya'da 94 bin 703 ton, Konya'da 90 bin 979 ton, Bursa'da ise 61 bin 293 ton otogaz satıldı.





MUTFAKTA LPG KULLANIMI AZALDI

Rapora göre, 2009 yılında tüplü LPG tüketiminde yüzde 4'lük azalma yaşanırken, dökme LPG tüketiminde yüzde 5, otogaz LPG tüketiminde ise yüzde 9'luk artış yaşandı.







Sektörün 2009 yılı tüketim rakamları, 2006 yılı rakamları ile karşılaştırıldığında ise tüplü LPG tüketiminde yüzde 24, dökme LPG tüketiminde yüzde 62 azalma yaşanırken, otogaz LPG tüketiminde ise yüzde 49'luk artış yaşandığı görüldü.





2009 yılında tüplü bayi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak 10 bin 616 adet, dökme kullanıcı sayısı ise yaklaşık yüzde 5 azalarak 18 bin 635 adet olarak gerçekleşti.





Geçen sene 3 adet dağıtıcı lisansı, 2 adet depolama lisansı, bir adet taşıma (karayolu) lisansı, bir adet tüp muayene ve bakım lisansı ile bin 251 adet otogaz bayilik lisansı olmak üzere toplam bin 258 adet lisans verildi. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sektördeki yürürlükte bulunan lisans sayısı ise 8 bin 357'ye ulaştı.





604 BİN TON LPG ÜRETİLDİ







Türkiye'de geçen sene 604 bin 365 ton LPG üretimi gerçekleştirildi. Söz konusu miktarın tamamı “karışım LPG” olarak gerçekleştirildi.





Geçen yıl gerçekleştirilen LPG üretiminin rafinerilere göre dağılımına bakıldığında, 287 bin 956 tonluk üretimin İzmit, 247 bin 553 tonluk üretimin İzmir, 68 bin 856 tonluk üretimin ise Kırıkkale Rafinerisinden gerçekleştiği görüldü.





17 ÜLKEDEN YAPILAN İTHALAT 3,1 MİLYON TON





Dağıtım şirketleri ve TÜPRAŞ'tan alınan ithalat beyanı bildirimlerine göre, geçen sene 17 farklı ülkeden, toplam 3 milyon 86 bin 257 ton LPG ithal edildi. En çok ithalat yapılan 5 ülke sırasıyla Cezayir, Norveç, Rusya, Kazakistan ve Nijerya oldu. Türkiye'nin 2008 yılı LPG ithalatı 2 milyon 761 bin 586 ton olarak gerçekleşmişti.





Bir önceki yıla göre toplam ithalat miktarında yüzde 12'lik artış yaşanırken, tedarikçi ülkelerden Cezayir'den yüzde 20 oranında azalış, Norveç'ten yapılan ithalat miktarında yüzde 97 oranında, Rusya'dan yapılan ithalat miktarında da yüzde 110 oranında artış yaşandığı gözlendi.





Öte yandan geçen yıl, dağıtım şirketleri ve TÜPRAŞ tarafından, serbest bölgeler de dahil edildiğinde toplam 87 bin 685 tonluk LPG ihracatı yapıldı. İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada yüzde 67'lik pay ile Tunus yer aldı. Tunus'u yüzde 23'lük pay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yüzde 5'lik pay ile de Ürdün takip etti.



'AYGAZ' DAĞITIMDA İLK SIRADA



Dağıtıcı bazında satışlar incelendiğinde 53 dağıtım şirketi içerisinde Aygaz yüzde 24,51'lik pay ile Aygaz ilk sırada yer aldı.







Aygaz'ı yüzde 10,26 pay ile İpragaz, yüzde 9,29 pay ile Petrol Ofisi, yüzde 7,39 pay ile Milangaz, yüzde 7,31 pay ile Shell, yüzde 5,60 ile BP Gaz, yüzde 5,27 pay ile Mogaz, yüzde 4,92 pay ile Total, yüzde 2,45 pay ile Akpet ve yüzde 2,24 pay ile de Bizimgaz izledi. Söz konusu 10 şirket toplam satışların yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştirdi.





Yurt içinde tüketilen 3 milyon 620 bin 333 tonluk LPG'nin yüzde 11,78'i İstanbul'da, yüzde 9,88'i Ankara'da, yüzde 8,42'si İzmir'de, yüzde 4,26'sı Antalya'da, yüzde 3,46'sı da Konya'da satıldı.