-LPG kontrolünde randevu dönemi ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesince yürütülen LPG Sızdırmazlık Kontrol Merkezi'nde, internet üzerinden veya telefonla randevu sistemine geçilecek. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube Sekreteri Şenol Karaca, LPG sızdırmazlık kontrollerinde yeni uygulamaya geçileceğini belirtti. Buna göre, Odaya bağlı Ostim Mesleki Denetim Bürosunda yürütülen LPG Sızdırmazlık Kontrol Merkezinde 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren telefon veya internet üzerinden online randevu sistemi geçileceğini ifade eden Karaca, vatandaşların randevu almak için ''385 88 80-81'' numaralı telefonlardan ya da ''http://lpgrandevu.mmo.org.tr'' adresi üzerinden başvuru yapabileceklerini kaydetti.