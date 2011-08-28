T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

LPG kontrolünde randevu dönemi ANKARA (A.A)

28 Ağustos 2011 16:00

-LPG kontrolünde randevu dönemi ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesince yürütülen LPG Sızdırmazlık Kontrol Merkezi'nde, internet üzerinden veya telefonla randevu sistemine geçilecek. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube Sekreteri Şenol Karaca, LPG sızdırmazlık kontrollerinde yeni uygulamaya geçileceğini belirtti.  Buna göre, Odaya bağlı Ostim Mesleki Denetim Bürosunda yürütülen LPG Sızdırmazlık Kontrol Merkezinde 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren telefon veya internet üzerinden online randevu sistemi geçileceğini ifade eden Karaca, vatandaşların randevu almak için ''385 88 80-81'' numaralı telefonlardan ya da ''http://lpgrandevu.mmo.org.tr'' adresi üzerinden başvuru yapabileceklerini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24