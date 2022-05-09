LPG ithalatı şubatta yüzde 4,6 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 200 bin 884 tona çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, İspanya, Kazakistan, Rusya ve Malta oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 110,9 artarak yaklaşık 47 bin 993 tona yükseldi. İhracat, Tunus, Lübnan, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Marshall Adaları, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Hırvatistan, Singapur ve Türkiye Serbest Bölgelerine yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 44.2 artarak 85 bin 679 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince şubatta toplam LPG satışı yaklaşık 255 bin 620 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 18.3, otogaz satışı yüzde 0.14 artarken, tüplü LPG satışı yüzde 4.9 azaldı. Böylece iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 0.3 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 78.2 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 18.3 ile tüplü LPG ve yüzde 3.5 ile dökme LPG izledi.