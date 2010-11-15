-LPG FİYATLARINDA "DIŞ KAYNAKLI" ARTIŞ ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Kasım ayı başlarında 1,73-1,83 lira arasında olan otogazın litre fiyatı, bugünlerde 2 lira sınırına dayandı. Mutfaklarda kullanılan 12 kg'lık tüpün fiylatı ise 50-52 liradan 53-55 liraya kadar çıktı. LPG şirketleri yetkililerinden edinilen bilgiye göre, fiyatlardaki artış, Cezayir'in LPG fiyatlarını yükseltmesinden kaynaklandı. Dolar kurundaki düşüşe karşın, Cezayir'in LPG satış fiyatlarını 118-120 dolar artırması hem otogaz he de muftak tüplerinin fiyatına yansıtıldı. LPG'nin çok büyük oranda ithal edilen bir ürün olduğunu hatırlatan AYGAZ yetkilileri, 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu uyarınca ''LPG alım satımlarında fiyatların, erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluştuğunu'' belirtti. Türkiye için en yakın erişilebilir dünya serbest piyasasının en büyük üretici ülkelerden biri olan Cezayir olduğuna işaret eden yetkililer, sektörde ''temin fiyatı'' olarak Cezayir fiyatlarının baz alındığını kaydetti. LPG sektöründeki fiyat değişimlerinin ''temin fiyatı'' veya ''dolar kurundaki değişim'' olmak üzere iki ana nedeni olduğunu vurgulayan yetkililer, Kasım'da oluşan fiyat artışının Cezayir'in satış fiyatlarını yükseltmesinden kaynaklandığını belirtti. Verilen bilgiye Kasım ayı başında Cezayir, LPG'nin ton fiyatını 742 dolardan 860,50 dolara çıkardı. Temin fiyatındaki yüzde 16 düzeyindeki artış, mutfak tüpüne, tüp başına 2,38 yansıtılması gerekirken, şirket bu yansımayı 1,5 lirada tuttu. Aygaz, fiyat artışını, otogaz ürününde ise litrede 11 kuruş olarak yansıttı. Yetkililer, kış aylarında LPG talebi arttığı için genelde fiyatların arttığı, bahar aylarında ise fiyatların bir miktar düştüğünü kaydetti. Diğer taraftan, halen, Ankara'da otogazın litre fiyatı, firmalara göre 1,86-1,99 arasında değişiyor. LPG'nin perakende satış fiyatı, şehirlere ve firmalara göre çok küçük farklılıklar gösterebiliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2009 Yılı Sektör Raporuna göre, geçen sene dağıtım şirketleri tarafından Türkiye'de 3 milyon 620 bin 333 ton LPG ürünü satıldı. Bu miktarın 1 milyon 134 bin 145 tonunu tüplü LPG (mutfak tüpü), 180 bin 949 tonunu dökme LPG, 2 milyon 305 bin 240 tonunu da otogaz satışları oluşturdu.