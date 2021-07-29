LPG'de ithalat yüzde 12, üretim yüzde 29.8 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 202 bin 956 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Kazakistan, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Norveç ve İsviçre oldu.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış, LPG tüketim ve satışlarında da düşüş görülmüştü. Bu durum, mayıs ayında LPG ithalatı ve tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.

Böylece LPG ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2 artarak 202 bin 956 tona yükseldi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise 438 tondan 22 bin 14 tona çıktı. İhracat, Tunus, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Lübnan, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 29,8 artarak 87 bin 154 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince mayısta 204 bin 19 ton otogaz, 61 bin 165 ton tüplü LPG ve 6 bin 336 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, mayısta toplam LPG satışı yaklaşık 271 bin 521 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 28,8, otogaz satışı yüzde 9,6 artarken, tüplü LPG satışı ise yüzde 1,3 düşüş gösterdi. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 7,3 artış gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 75,1 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 22,5 ile tüplü LPG ve yüzde 2,3 ile dökme LPG izledi.