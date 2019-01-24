" LPG'de 6, benzinde 11 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor"

Yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 6 kuruş, benzin fiyatında da salı gününe kadar 11 kuruş oranında indirim yapılmasını beklendiği belirtildi.

Hafta başında 5.54 seviyelerini test eden Dolar/TL bugün itibari ile 5.30 seviyesinin altına geriledi. Bu gerileme akaryakıt sektörüne olumlu yansıdı. Sözcü'den Derin Gökçe'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, LPG’de yarın itibari ile 6 kuruş, benzinde ise salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.

Gerçekleşmesi beklenen bu indirimin ardından İstanbul’da 6.20 lira olan benzinin litre fiyatı ise 6.09 liraya inmesi bekleniyor. Ankara’da da benzinin litre fiyatı 6.26 liradan 6.14 liraya inmesi bekleniyor. İzmir’de ise 6.23 lira olan motorinin litre fiyatı 6.12 liraya inmesi bekleniyor.