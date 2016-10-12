Lozan'da Suriye zirvesi toplanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Ekim'deki toplantının, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin anlaşması gereği düzenleneceği belirtildi.

Lozan'daki gerçekleştirilecek toplantıya, Rusya, ABD ve bazı bölge ülke dışişleri bakanlarının katılacağı bildirilen açıklamada, "Toplantıda Suriye krizinin çözümü konusunda atılacak olası ek adımlar görüşülecek." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan CNN International'a özel mülakat veren Lavrov, Rusya, ABD, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın toplantıya katılması gerektiğini söyledi.

Lavrov, bu toplantıyla geçen ay askıya alınan Rusya-ABD anlaşmasında yer alan prensipler temelinde bir diyaloğun başlatılmasını ümit ettiğini belirtti.