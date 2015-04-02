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Dünya
Deutsche Welle

Lozan'da son saatler

İsviçre’nin Lozan kentinde İran’ın nükleer programına dair 5+1 Grubu ülkeleri ile İran arasında yürütülen müzakerelerde son dönemece girildi. Taraflar somut bir sonuç elde etmeden masadan kalkılmayacağı mesajı veriyor.

02 Nisan 2015 12:57


5+1 Grubu ülkeleri ile İran arasında İran'ın nükleer programına dair yürütülen görüşmelerde resmi süre 31 Mart gece yarısı doldu. Ancak somut bir sonuç elde edilebileceğine yönelik beklentiler tarafların görüşmeleri sürdürmesini sağlıyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, twitterdan paylaştığı mesajında, görüşmelere bu sabah saat 6:00 civarında ara verildiğini, birkaç saat sonra yeniden devam edileceğini belirtti. Kerry'nin aynı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de resmi sürenin dolmuş olmasına rağmen politik bir sonuç elde etmek için bugün de Lozan'da kalacağını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ise “Bitiş çizgisinden birkaç metre uzaktayız. Ancak son metreler en zorlu olanlarıdır” dedi.

Lozan'da İran'ın nükleer programına dair uzlaşmaya varılması halinde, haziran ayının sonuna kadar anlaşmanın teknik ayrıntıları hazırlanacak. Batılı ülkeler ile İran arasında 12 yıldan bu yana devam eden müzakerelerde, İran'ın atom bombası inşa edebilecek kadar uranyum zenginleştirmesinin engellenmesi amaçlanıyor. İran yönetimi ise nükleer faaliyetlerin sivil amaçlı olduğu ve atom bombası yapmak gibi amaçları bulunmadığını savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LozanGrubuMartDışişleri Bakanı John KerryAlmanya Dışişleri Bakanı Frank Walter SteinmeierDışişleri Bakanı Laurent FabiusDeutsche Welle Türkçe Reuters AFP BÖ/AG

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