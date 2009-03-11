'Lozan protokolleri felaketin son halkasıdır'

“1923'te kabul edilen Lozan'ın gizli protokolleri felâket zincirinin son halkası olmuştur. Bu protokoller uyarınca Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmiş olan son halife Abdülmecid bin Abdülaziz Han yurttan sürülmüştür, Hilâfet Büyük Millet Meclisi'nin manevî şahsiyetinde kalmak üzere realitede ilga edilmiştir. Aradan 85 yıl geçti, İslâm Dünyası hâlâ başsız...”