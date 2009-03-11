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'Lozan protokolleri felaketin son halkasıdır'

Mehmet Şevket Eygi, 11 maddede ‘Tarihimizin büyük olumsuzlukları’nı yazdı. Lozan protokolleri için 'felaket' dedi.

11 Mart 2009 02:00

Mehmet Şevket Eygi, Milli gazetedeki köşesinde yayınladığı ‘Tarihimizin büyük olumsuzlukları’ başlıklı yazısında 11 maddeye yer verdi. Bu maddelerden sonuncusunu Lozan protokollerine ayırdı. ‘Lozan protokolleri felaketin son halkasıdır’ görüşünü savunan Eygi, şunları yazdı:

Lozan'ın gizli protokolleri tehlikede mi?

“1923'te kabul edilen Lozan'ın gizli protokolleri felâket zincirinin son halkası olmuştur. Bu protokoller uyarınca Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmiş olan son halife Abdülmecid bin Abdülaziz Han yurttan sürülmüştür, Hilâfet Büyük Millet Meclisi'nin manevî şahsiyetinde kalmak üzere realitede ilga edilmiştir. Aradan 85 yıl geçti, İslâm Dünyası hâlâ başsız...”

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