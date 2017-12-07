CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyareti öncesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması olarak kabul edilen Lozan Antlaşması'nın güncellenebileceğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. "Erdoğan’ın tutumunun millilikle ve vatanseverlikle izahı yoktur" yorumunda bulunan Pekşen, "Erdoğan ağzındaki baklayı çıkarmıştır. Bugüne kadar işgal altında olan Ege adalarımızı görmezden gelmesinin sebebi ortaya çıkmıştır. ‘Lozan güncellenmeli’ demek topraklarımızdan vazgeçmektir. Ege denizinden vazgeçmektir” diye konuştu.

"Şehitlerin kanı pahasına aldığımız adalardan vazgeçme hakkını nereden alıyorsun?"

“Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan Antlaşması'nı güncelleme düşüncesinin arkasında yatan sebep nedir? 'Lozan'ın da bir güncellenmeye ihtiyacı var' ne demektir? Bu hakkı sana kim veriyor?” diyerek tepki gösteren Pekşen, yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“AKP Genel Başkanı 'Bir adadan dolayı hemen ortalığı karıştırıyorlar' diyor. Bu ne demektir? O adalar bu topraklar için canını veren şehitler sayesinde alındı. Lozan'ın güncellenmesi gerekli diyerek şehitlerin kanı pahasına aldığımız adalardan vazgeçme hakkını nereden alıyorsun?”

"Yaşananların bütün sorumlusu Erdoğan ve AKP’dir"

“Kozmik Oda’nın açılması ile oradaki en önemli devlet sırlarının ortalığa saçılması, Balyoz, Ergenekon davaları ile Ortadoğu’nun en büyük ordusunun, Türkiye’nin dış politikasının çökertilmesi ve onun ardından şimdi Ege Adaları’nın işgali ve bu işgale karşı Erdoğan’ın takındığı tutum büyük önem arz etmeye başlamıştır" diyen Pekşen, Cumhurbaşkanı’nın tutumunun millilikle, vatanseverlikle izah edilmesinin mümkün olmadığını savunarak şöyle devam etti:

“Bu ülkenin bütün kurumlarına ve sivil toplumuna sesleniyorum. Kafanızı gömdüğünüz kumdan çıkarın. Ülke yeniden kapitülasyonlara teslim edilmiş, ordusu, yargısı, hariciyesi çökertilmiştir. Devlet hızla büyük bir kaosa doğru sürüklenmeye başlamıştır. Bütün bunların sebebinin, Erdoğan ve onun eş başkanı olduğu Büyük Ortadoğu Projesi olduğu gerçeği açık bir şekilde ortadadır. Yaşananların bütün sorumlusu Erdoğan ve AKP’dir. Bu proje devam ettiği sürece Avrasya coğrafyasında herkes kaybeder ama en büyük kaybeden Türkiye olacaktır."