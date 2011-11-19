-Loya Jirga ABD ile stratejik ortaklığı "şartlı" kabul etti KABİL (A.A) - 19.11.2011 - Afganistan'ın başkent Kabil'de toplanan Loya Jirga, Afganistan ile ABD arasında bir stratejik ortaklığı "şartlı olarak" prensipte kabul etti. "Loya Jirga" olarak adlandırılan, ülkedeki farklı aşiretlerin temsil edildiği Büyük Meclis'in çarşamba gününden bu yana sürdürülen oturumların sonunda yayımlanan nihai bildiride, Jirga'nın, ülkenin güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması için stratejik ortaklığın gerekli olduğu kararını verdiği belirtildi. Loya Jirga sözcüsü Safiye Sıdıkki tarafından okunan bildiride, Afganistan'ın ulusal çıkarları açısından bu ortaklığın çok önemli olarak kabul edildiği kaydedildi. Bildiriye göre, delegeler, bu ortaklığın on yıllık olması, yenilenebilir olması ve her iki tarafın da aynı imkanlar dahilinde bu ortaklığı yürürlükten kaldırabilmesini dile getirdi. Ulusal egemenlik ve Afganistan anayasasına saygı duyulması gerektiği vurgulanarak, ABD'nin komşu ülkelere askeri operasyon düzenlemek için Afganistan toprağını kullanmayacağı garantisi vermesini, ayrıca ABD'nin Afgan güçleriyle eşgüdümü olmaksızın hiçbir operasyonu yürütmemesi gerektiği ve ülke topraklarındaki tüm Amerikan hapishanelerinin Afgan hükümetine devredilmesini koşul olarak öne sürdüler. Nihai bildiride ayrıca, şiddeti terk eden Taliban unsurlarıyla görüşmeler yapılması lehinde görüş bildirildi. Kabil ve Washington, muharip koalisyon birliklerinin tamamının Afganistan'dan çekilmesinin ardından, ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının koşullarını belirlemesi beklenen bu ortaklıkla ilgili görüşmelere devam ediyor. Bu arada Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, nihai bildirideki "tüm koşul ve önerileri" kabul ettiğini belirtti.