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Spor

LÖW EŞCİNSEL OLDUĞU İDDİASINI YALANLADI BERLİN (A.A)

26 Nisan 2011 22:15

-LÖW EŞCİNSEL OLDUĞU İDDİASINI YALANLADI BERLİN (A.A) - 26.04.2011 - Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, eşcinsel olduğu şeklindeki iddiayı yalanlayarak, "İsterseniz karıma sorun" dedi. Löw, "Die Welt" gazetesinin internet sayfası olan "welt-online"a verdiği röportajında, eşcinsel olduğu şeklinde iddiaların bulunduğunun belirtilmesi üzerine, "Bunları ben de duydum. Ne diyeyim? Bu da peruk kullandığım iddiası gibi doğru değil. İsterseniz karıma sorun" diye konuştu. Çıplaklığın mesleğin doğal bir parçası olması durumunda bunun insanları nasıl etkilediği şeklindeki bir soruya karşılık da Löw, takım oyununda bunun zaten düşünülmediğini, çıplaklığa alışıldığını belirterek, "Oyun, turnuva ve antrenmanlardan sonra çıplak duş almak ve soyunma odasında özgürce hareket etmek doğal. Ancak farklı kültürler de var. Türkiye'de herkes şort ya da mayoyla duş alıyor" ifadesini kullandı. Peruk taşıdığı iddiasını da reddeden Löw, "İsterseniz çekip bir bakın" dedi. Kadınlardan çok sayıda aşk mektubu alıp almadığının sorulması üzerine de Löw, "Arada bir alıyorum. Çoğunu eşim yakalayıp önceden imha ediyor" diye yanıt verdi.

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