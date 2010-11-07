-LÖW'E CUMHURBAŞKANINDAN LİYAKAT NİŞANI BERLİN (A.A) - 11.07.2010 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'e, Almanya'nın tanıtımına yaptığı katkılarından dolayı Liyakat Nişanı verilmesi kararını aldığını söyledi. Dünya Kupası'nın yapıldığı Güney Afrika'da bulunan Wulff, düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın, milli takımı ile gurur duyabileceğini belirterek, milli takımın dünyada Almanya'nın en iyi elçisi olduğunu ifade etti. Almanya'da 4 yıl önce düzenlenen ve Almanya'nın 3. olduğu Dünya Kupası'nda olduğu gibi, bu kez de milli takımın gümüş defne ağacı yaprağı ile ödüllendirilmesi teklifinde de bulunan Wulff, Alman Milli Takımı'nın 1972 yılından bu yana en iyi milli takım olduğunu ve Brezilya'da 2014 yılında yapılacak Dünya Kupası için çok iyi sportif perspektifi bulunduğunu sözlerine ekledi. Alman Milli Takımı'nın başında kalıp kalmayacağı konusunda henüz kararını vermeyen Löw de oyunculara ve milli takımda yer alan ekibe teşekkür ederek, çok iyi bir turnuva oynadıklarını belirtti. Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Theo Zwanziger ise teknik direktör konusunun hızlı bir şekilde karara bağlanması gerektiğini ifade etti.