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Spor

Löw’den de Galatasaray'a kötü haber

Adı Galatasaray’la anılan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, hakkında çıkan dedikodulara açıklık getirdi

01 Temmuz 2014 14:30

2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Almanya'nın teknik patronu Joachim Löw, Cezayir'i 2-1 yendikleri maç öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Radikal’in haberine göre, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt veren çalıştırıcı, "Almanya Milli Takımı ile olan sözleşmem 2016 yılında bitiyor. Bu süreyi tamamlayacağımı düşünüyorum. Federasyonla işbirliğine devam etmek istiyoruz. Eğer kaybediyorsak eleştirilebiliriz. Ama eleştirileri abartılı ve utanç verici buluyorum" dedi.

Mircea Lucescu ve Thomas Tuchel'den olumsuz yanıt alan Galatasaray'ın, bir süredir tecrübeli çalıştırıcı Löw'ü takımın başına getireceği konuşuluyordu. 

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