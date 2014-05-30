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Spor
Deutsche Welle

Löw’den pozitif bilanço

Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw, Güney Tirol'de yapılan Dünya Kupası hazırlık kampıyla ilgili olumlu bilanço çıkardı.

30 Mayıs 2014 19:34


Almanya'nın İtalya'ya bağlı Güney Tirol'deki Dünya Kupası hazırlık kampının sonuna gelindi. Alman millilerin 1 Haziran Pazar günü Kamerun ile Mönchengladbach'ta oynayacağı hazırlık maçının ardından 12 Haziran – 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'na katılacak nihai kadro belirlenecek.

Basın toplantısında konuşan teknik direktör Joachim Löw hazırlık kampıyla ilgili pozitif bir bilanço çıkardı. Löw, sakatlıkları nedeniyle hazırlıklar sırasında tam randıman alamadığı as oyuncular Manuel Neuer, Philipp Lahm ve Bastian Schweinsteiger'in Dünya Kupası kadrosuna alınmayacakları gibi bir şüpheye yer olmadığını söyledi.

Löw, Manuel Neuer ve Philipp Lahm'ın pazar günkü hazırlık maçı kadrosunda olmayacaklarını ancak her iki oyuncunun da Brezilya'ya kadar hızlı bir biçimde eski formlarına kavuşacaklarını belirtti. Kamerun maçında kaleyi Roman Weidenfeller korurken, 6 Haziran'da Mainz'da Ermenistan ile oynanacak hazırlık maçında Manuel Neuer'in 1 numaralı formayı yeniden devralması bekleniyor.

Schweinsteiger ve Khedira iyi yolda

Turnuvanın en önemli favorisinin ev sahibi ülke olduğunu bir kez daha ifade eden Löw kendilerinin de Brezilya'ya şampiyonluk favorisi olarak gittiklerini belirtti. Ekipteki iyi atmosferi öven Löw “Takım ruhuna gelince; tek bir şey söyleyebilirim, mükemmel. Takımdaki bütünlük gittikçe artıyor” diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam sorunları bulunan orta sahanın önemli isimlerinin de iyi yolda olduğunu söyledi. Sakatlığını atlatan Schweinsteiger'in oynamaya hazır olduğunu, Sami Khedira'nın da tam kapasite antrenmanlarda yer aldığını ifade etti. Khedira'nın turnuva tarihine kadar tamamen hazır olması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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