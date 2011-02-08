-LÖW'DEN MESUT'A ÖVGÜ BERLİN (A.A) - 08.02.2011 - Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Türk kökenli Alman milli oyuncu Mesut Özil'in Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid'e transfer olması ile daha da geliştiğini söyledi. Löw, Almanya milli takımının yarın İtalya'ya karşı oynayacağı maç için hazırlandığı Kaiserau Spor Okulu'nda yaptığı açıklamada, 2010 Dünya Kupası öncesinde Mesut'a topsuz oyununu geliştirmesi gerektiğini söylediğini belirterek, ''Mesut'un, teknik bir oyuncu olduğu biliniyordu. Şimdi topsuz da sürekli yüksek tempoda oynamayı da öğrendi. Bu konuda daha da iyi oldu'' dedi. Mesut'un ve Alman milli takımının diğer oyuncusu Sami Khedira'nin Real Madrid'e transfer olması ile herkesin gurur duyduğunu ifade eden Löw, iki oyuncun da iyi oynadığını ve önemli maçlarda forma giydiklerini belirtti. Alman Milli takımının iki oyuncunun gelişmesinden faydalanacağını dile getiren Löw, Mesut ve Khedira'nın da Real Madrid'e gitmekle ileriye doğru adım attıklarını ve bu adımı attıklarından dolayı mutlu olduklarını hissedildiğini kaydetti.