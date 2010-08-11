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Spor

Löw'den Mesut'a 'Barça'ya git tavsiyesi

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, transfer döneminin gözdesi Mesut Özil'e, Barcelona'da oynaması tavsiyesinde bulundu.

11 Ağustos 2010 03:00

T24 - Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, transfer döneminin gözdesi Mesut Özil'e, Barcelona'da oynaması tavsiyesinde bulundu.



Löw, Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan futbolcunun transfer olasılıkları hakkında yaptığı açıklamada, ''Bir futbolcu için Barcelona'da oynamak çok özel bir durumdur'' ifadesini kullandı. Öte yandan İspanya basını, Barcelona'nın futbolcu için Werder Bremen'e 10-15 milyon Avro arasında bir para teklif ettiğini iddia etti. 


Werder Bremen'in basınla ilişkiler sorumlusu Tino Polster, bu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, bilginin yanlış olduğunu, Barcelona'nın futbolcu için bir teklif sunmadığını söyledi. Barcelona'nın, Arsenal'de oynayan Cesc Fabregas transferinin olumsuz sonuçlanması üzerine rotayı Mesut Özil'e çevirdiği ileri sürülmüştü. Uluslararası basında, Manchester United'ın da futbolcuyla ilgilendiğine dair haberler yer alıyor.

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