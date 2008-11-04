Löw'den Lehmann'a red



Alman Milli Takım Teknik Direktörü Löw, kaleci Lehmann'ın İngiltere'ye karşı oynama isteğini reddetti.







Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, eski milli takım kalecisi Jens Lehmann'ın 19 Kasım’da Berlin'de Almanya'nın İngiltere'ye karşı yapacağı özel maçta oynama isteğini kabul etmedi.



Löw, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli takımdan ayrılan 38 yaşındaki Lehmann'la yaptığı görüşmede, bu tür maçlarda genç kalecilerin uluslararası alanda oyun tecrübesi kazanmaları gerektiğini gerekçe olarak gösterdiği bildirildi.



Lehmann, Londra'da Arsenal takımında daha önce 5 yıl süreyle oynadığı için Alman milli takımının İngiltere'ye karşı oynayacağı maçta yer almak istemişti.



Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Theo Zwanziger de Lehman'ın Löw ile anlaşması durumunda bu maçta oynayabileceğini açıklamıştı.