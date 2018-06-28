Löw'den itiraf: Tarihi bir an yaşıyoruz; çok ağır şekilde eleştirileceğimizi biliyorum

Almanya teknik direktörü Joachim Löw, Güney Kore'ye yenildikleri maçın ardından elenmeyi hak ettiklerini söyledi. Kendisini şimdiden ağır eleştirilere hazırlayan Löw, Alman futbolunun geleceğinin ise hala parlak olduğunu dile getirdi.

Futbol dünyasında Almanya depremi yaşanıyor

Son dünya şampiyonu unvanıyla katıldığı turnuvaya ilk turda veda eden Panzerler hiç de alışık olmadıkları bir hezimetle karşı karşıya.

Teknik direktör Joachim Löw, Güney Kore'ye yenilerek grup sonuncusu oldukları maçın ardından özeleştiri yaptı. Sadece Güney Kore maçında değil; Meksika ve İsveç karşısında da kötü oynadıklarını vurgulayan Löw; "Tarihi bir an yaşıyoruz. Çok ağır şekilde eleştirileceğimizi biliyorum. Ancak gerçekleri kabul etmek zorundayız. İlk maçtan son maça kadar bir türlü istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ve elenmeyi hak ettik. Turnuva başladığında vites yükselteceğimizi ve her zamanki performansımızı sergileyeceğimizi düşünüyordum. Bunu bir türlü başaramadık" dedi.

Almanya, Löw'ün göreve geldiği 2006 yılından bu yana katıldığı tüm büyük turnuvalarda en azından yarı final oynamayı başarmış; 2014 Dünya Kupası'nda ise finalde Arjantin'i yenerek mutlu sona ulaşmıştı.