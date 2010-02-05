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Spor

Löw, Türkiye milli takımının başına mı geçiyor?

Almanya’da Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'ün sözleşmesinin uzatılması için yapılan görüşmeler sonuç vermedi.

05 Şubat 2010 02:00

T24 - Almanya’da Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'ün sözleşmesinin uzatılması için yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Löw krizinde parasal sorunların yanı sıra kişisel tercihler de etkili oldu.



DW Türkçe'nin haberine göre önceki gün (3 Şubat 2010) 50 yaşına basan Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün 2010 Dünya Kupası'ndan sonra görevine devam etmesi neredeyse kesin gibiydi. Ancak Alman Futbol Federasyonu, Löw ve menajer Bierhoff'un taleplerini kabul etmedi. Bu durumda Löw Dünya Kupası sonrası boşa çıkabilir.

Yetki ve para sorun oldu

Yetki tartışmalarıyla başlayan anlaşmazlıklar, teknik heyetin daha fazla para ve söz hakkı talepleriyle ciddi bir krize dönüştü. Alman Futbol Federasyonu (DFB) Milli Takımlar Teknik Direktörü Joachim Löw ve Genel Menajer Oliver Bierhoff'la yürütülen sözleşme yenileme görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu. Bierhoff'un tepkisi oldukça soğukkanlı oldu. Bierhoff, "Tabii ki federasyonun kararını saygıyla karşılıyoruz. Aynı zamanda üzüntü de duyuyoruz. Çünkü görüşmelere devam etmek isterdik" açıklamasıyla yetindi.
 
Sözleşme yenilenmesi amacıyla aylardır devam eden görüşmeler, önce teknik heyetin U21 Milli Takımı ile ilgili daha geniş yetki istemesi nedeniyle çıkmaza girmişti. Löw ve Bierhoff'un tüm teknik heyet için yüklü miktarda ek pirim talebiyse krizi doruğa çıkardı.

Bierhoff veto hakkında diretti

Menajer Bierhoff ayrıca teknik direktör seçiminde kendisine veto hakkı verilmesinde de diretiyor. Federasyon Başkanı Theo Zwanziger, bu taleplere kesinlikle sıcak bakmadıklarını açıkladı. Zwanziger, "İdarî yapılanmanın yanı sıra ekonomik konularda da mutabakatın çok uzağındayız. Bunları kısa sürede halletmemiz mümkün değil" dedi.
 
Kesin olan, Löw'ün 2010 Dünya Kupası'nda milli takımın başında olacağı. Ancak turnuva sonrası teknik ekibinin durumunun netlik kazanmamış olması, teknik direktör arayışı içindeki kulüp ve federasyonların şimdiden iştahını kabartacak gibi.

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