Löw, Türkiye milli takımının başına mı geçiyor?

T24 -

Yetki ve para sorun oldu

Bierhoff veto hakkında diretti

DW Türkçe'nin haberine göre önceki gün (3 Şubat 2010) 50 yaşına basan Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün 2010 Dünya Kupası'ndan sonra görevine devam etmesi neredeyse kesin gibiydi. Ancak Alman Futbol Federasyonu, Löw ve menajer Bierhoff'un taleplerini kabul etmedi. Bu durumda Löw Dünya Kupası sonrası boşa çıkabilir.Yetki tartışmalarıyla başlayan anlaşmazlıklar, teknik heyetin daha fazla para ve söz hakkı talepleriyle ciddi bir krize dönüştü. Alman Futbol Federasyonu (DFB) Milli Takımlar Teknik Direktörü Joachim Löw ve Genel Menajer Oliver Bierhoff'la yürütülen sözleşme yenileme görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu.Bierhoff'un tepkisi oldukça soğukkanlı oldu. Bierhoff, "Tabii ki federasyonun kararını saygıyla karşılıyoruz. Aynı zamanda üzüntü de duyuyoruz. Çünkü görüşmelere devam etmek isterdik" açıklamasıyla yetindi.Sözleşme yenilenmesi amacıyla aylardır devam eden görüşmeler, önce teknik heyetin U21 Milli Takımı ile ilgili daha geniş yetki istemesi nedeniyle çıkmaza girmişti. Löw ve Bierhoff'un tüm teknik heyet için yüklü miktarda ek pirim talebiyse krizi doruğa çıkardı.Menajer Bierhoff ayrıca teknik direktör seçiminde kendisine veto hakkı verilmesinde de diretiyor. Federasyon Başkanı Theo Zwanziger, bu taleplere kesinlikle sıcak bakmadıklarını açıkladı. Zwanziger, "İdarî yapılanmanın yanı sıra ekonomik konularda da mutabakatın çok uzağındayız. Bunları kısa sürede halletmemiz mümkün değil" dedi.Kesin olan, Löw'ün 2010 Dünya Kupası'nda milli takımın başında olacağı. Ancak turnuva sonrası teknik ekibinin durumunun netlik kazanmamış olması, teknik direktör arayışı içindeki kulüp ve federasyonların şimdiden iştahını kabartacak gibi.