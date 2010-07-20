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LÖW, SÖZLEŞMESİNİ 2 YIL UZATTI BERLİN (A.A)

20 Temmuz 2010 17:03

-LÖW, SÖZLEŞMESİNİ 2 YIL UZATTI BERLİN (A.A) - 20.07.2010 - Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, sözleşmesini 2 yıl uzattı. Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, Löw ile birlikte milli takım menajeri Oliver Bierhof ve teknik kadronun sözleşmesinin 31 Temmuz 2012 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. DFB Başkanı Theo Zwanziger, milli takım ile ilgili bu önemli personel konusunu çözdükleri için çok mutlu olduğunu, Alman futbolunun 2004 yılından bu yana olumlu gelişme gösterdiğini belirtti. Milli takımı oluşturan bu genç takımın teknik direktörün imzasını taşıdığını ifade eden Zwanziger, bunun için Löw ile sözleşmeyi uzatmak istediğini kaydetti. Löw de milli takım ile birlikte çalışmaları sürdüreceğinden dolayı memnun olduğunu, Alman milli takımının mükemmel sportif perspektife sahip bulunduğunu, bu yılki başarılı Dünya Kupası'ndan sonra 2012 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacaklarını belirtti.

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