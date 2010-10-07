-LÖW: ''EN GÜÇLÜ RAKİBİMİZ TÜRKİYE'' BERLİN (A.A) - 07.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda, sahasında Türkiye ile karşılaşacak Almanya'da, teknik direktör Joachim Löw, ay-yıldızlı ekibin gruptaki en güçlü rakipleri olduğunu söyledi. İki ülke arasında yarın oynanacak maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Löw, Türk misafirlere Almanca hoş geldiniz diyerek sözlerine başladı. Türkiye ile yapacakları maç nedeniyle çok sevinçli olduklarını belirten Löw, ''Çok iyi atmosferde oynayacağımız için sevinçliyiz. Türk taraftarlar da maçı izleyecek. Biz de buna hazırlıklı olacağız. Kendimize güveniyoruz. Son maçları çok büyük bir özgüvenle oynadık. Gruptaki en güçlü rakibimiz Türkiye. Değerini ve önemini biliyoruz. Hazırlanmak için fazla vaktimiz olmadı'' dedi. Türk Milli Takımı'ndan sakatlığı nedeniyle çıkartılan Arda Turan ile ilgili bir soruya Löw, şu cevabı verdi: ''Türkiye için acı bir kayıp. Arda benim için kendi takımında ve mili takımda üstün performans gösteren bir oyuncu. Galatasaray'da da iyi oynadığını statta gördüm. Türklerin atakta birçok seçeneği var. Nuri Şahin var, Dortmun'da iyi oynuyor. Arda'nın pozisyonunda oynayacak oyuncular var. Diğer oyuncuların da güçlü yanları var. Türklerin zayıf olduğunu söylemememiz gerekir.'' Almanya'daki eksikliklerin temelde bir şey değiştirmeyeceğini ifade eden Löw, ''Oyuncu eksiklikleri sistem ve temel taktikleri değiştirmeyecek. Önemli olan taktiği nasıl uyguladığımız. Sistem önemli olmayacak. Futbolda tek bir etken yoktur. Futbolda birçok unsurun biraraya gelmesi lazım'' dedi. Türkiye'nin, Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi olduğunu düşündüğünü bildiren Alman teknik adam, şöyle devam etti: ''Avrupa Şampiyonası'ndaki maçta Türkler dahi iyi oynadı diyebilirim. Hiddink ile daha güçlü olduklarını düşünüyorum. Çok iyi oyunculara sahipler. Karşı kalede çok hızlılar. Hızlı ve direkt oynayan bir ekip. 6 puan elde etmiş bir takım. Statta 35-40 bin taraftar olursa, futbolcuların da motivasyonu artmış olacak. Bizim de iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Türkiye, Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi.'' ''ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI, FİNAL MAÇI DEĞİL''- Joachim Löw, Türkiye ile yapacakları maçın grupta herşeye karar verecek bir maç olmadığını savunarak, ''Böyle maçlar önemli maçlardır. Geçen yıl Rusya'ya karşı oynadığımızda da onların kaliteli olduğunu söylemiştik. Final maçı değil. Gruptaki 3. maçımız. Belçika grupta tartının konumunu değiştirebilecek bir takım olabilir. Almanya-Türkiye maçı grupta herşeye karar verecek bir maç değildir'' değerlendirmesini yaptı. Türkiye'de 2 ayrı takımda çalıştığını hatırlatan Löw, ''Türk mantalitesini seviyorum. Misafirperverliğini yaşadım. Olumlu bir futbol fanatikliği gördüm. Maçlar sonrasındaki tartışmaların ne kadar canlı olduğunu gördüm. Fenerbahçe'deki zamanım çok iyi zamanlardı. Bunlar bitti. Türkiye'ye karşı başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu. Basın toplantısına katılan Tunus asıllı Alman futbolcu Sami Khedira da Türkiye karşılaşmasını kazanmak istediklerini söyledi. Takımda kimin oynayıp, oynamayacağının önemli olmadığını dile getiren Khedira, ''Bu maçı kazanmak istiyoruz. Orta sahada kimler oynarsa oynasın, bizim bir takım kalitemiz var. Türkiye'ye karşı 3 puan almak için Berlin'e geldik. Türkiye maçına odaklanıyoruz'' diye konuştu. -MESUT KONUSU- Khedira, Mesut Özil'in Türkiye maçı öncesinde desteğe ihtiyacı var mı? şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi: ''Son aylarda Mesut'u daha iyi tanıyabildim. Olgun bir izlenim bıraktı. Sürekli odakta. Övgü alıyor, yanlış yaptığında da yargılanıyor. Özel olarak görüşüyorum. Kendisi için önemli bir oyun. Sadece maça konsantre olacak. Çok rahat bir maç çıkartacağını düşünüyorum.'' Kökeni ile ilgili bir soru üzerine de Sami Khedira, ''Babam Tunuslu. Tunus ile çok iyi bağlantılarım var. Ziyaretler yapıyorum. Tunus Futbol Federasyonu milli takımda oynamam için bana gençliğimde başvurmuştu. Almanya'nın tüm gençlik takımlarında oynadım. Almanya'da doğdum, büyüdüm ve kendimi Alman hissediyorum. Ben başından itibaren Almanya için planlarımı yaptım'' diyerek cevapladı.