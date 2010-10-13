-LÖW DE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI HAMBURG (A.A) - 13.10.2010 - Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, A Milli Futbol Takımının 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grubunun 4. maçında deplasmanda Azerbaycan'a yenilmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Löw, Alman Futfol Federasyonu'nun (DFB) internet sayfasına yaptığı açıklamada, "Kazakistan-Almanya karşılaşmasından çok kısa bir süre önce Türkiye'nin mağlup olduğunu duydum. Doğrusu, Türkiye'nin Almanya'ya yenilgisinden sonra Azerbaycan'a karşı üstün bir performans gösterebileceğini düşünmüştüm, ancak tersi oldu. Büyük hayal kırıklığına uğradım" şeklinde konuştu. Kazakistan'a karşı dün akşam oynadıkları maçı da değerlendiren Löw, Kazakistan'ın son saniyeye kadar mücadele ettiğini belirterek, "Kazakistan beklediğimiz gibi oynadı. İlk yarıda başarılı olamadık. Bir ya da daha fazla gol kaçırdık. Ancak ikinci yarıda takımımız üstün bir performans sergiledi. 4 maçta 12 puan toplamak güzel bir sonuç. Dünkü oyun ve sonuçtan dolayı çok mutluyum" dedi. Kazakistan galibiyetinden sonra Avrupa Şampiyonası yolunda önemli aşamalar kaydettiklerini ifade eden Löw, gelecekte oynayacakları maçları da kazanacaklarına inandığını söyledi.