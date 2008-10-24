Löw, Ballack'a küstü!



Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, takım içindeki kararlarını eleştiren takım kaptanı Michael Ballack ile arası açıldı.



İngiltere'nin FC Chelsea takımında forma giyen Ballack, yaptığı bir açıklamada, Löw'ü, Werder Bremen'de oynayan milli takım arkadaşı Thorsten Frings'i dikkate almadığı için ve takım içinde aldığı kararlardan dolayı eleştirdi.



Löw de Ballack'ın bu eleştirilerini yanıtlayarak, ''Buna karşı sessiz kalamam. Gittiği yol doğru bir yol değil. Hayal kırıklığına uğradım'' dedi.



Teknik yönetim olarak oyunculara saygı duymadıkları şeklindeki eleştirileri kabul edemeyeceklerini belirten Löw, ''Saygının, ilk 11'de yer almakla bağlantılı olduğu şeklinde bir hava yaratılmış gibi. Biz kimseyi ne para, ne de silah zoruyla milli takımda oynamaya zorluyoruz'' diye konuştu.



Bu tartışmalardan sonra Alman basını da Ballack'ın milli takımdan çıkartılabileceği şeklinde yorum yaptı.



Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Basın Sözcüsü Harald Stenger, Ballack ile Löw'ün telefonla konuştuklarını ve yüz yüze görüşmek için bir karar aldıklarını açıkladı.



Löw, Ballack'ın görüşme için Almanya'ya gelmesini isterken, Ballack ise DFB'nin bu konuda FC Chelsea ile görüşmesi gerektiğini söyledi.



DFB Başkanı Theo Zwanziger da Ballack'ın açıklamalarına çok şaşırdığını, Löw'ün otoritesinin her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini ifade etti.



Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rumenigge de Ballack'ın Löw'den özür dilemesi ve eleştirinin kapalı kapılar ardında yapılması gerektiğini belirtti.



Eleştirilerde adı geçen milli takım oyuncusu Frings ise takım kaptanının düşündüklerini söylemeye hakkı olduğunu, Ballack'ın takımı için en iyisini istediğini kaydetti.