-Lovren, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek LYON (A.A) - 05.11.2011 - Futbolda, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda (A) Milli Takım ile karşılaşacak Hırvatistan'da, savunma oyuncularından Dejan Lovren sakatlığı nedeniyle 2 maçta da forma giyemeyecek. Fransa'nın Lyon takımında forma giyen Lovren'in dizindeki sakatlığı nedeniyle 2 hafta futbol oynayamayacağı bildirildi. Lyon Kulübü'nün açıklamasında, Hırvatistan Milli Takımı'nın doktorlarıyla da temasa geçildiği ve Lovren'in Lyon'un hafta sonunda Sochaux ile yapacağı maç ve Hırvatistan'ın Türkiye ile oynayacağı 2 play-off maçında forma giymeyeceği kaydedildi. Lovren, Lyon'un 4 gün önce sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanmıştı.