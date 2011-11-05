T24 LogoT24 Logo
Spor

Lovren, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek LYON (A.A)

05 Kasım 2011 13:05

-Lovren, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek LYON (A.A) - 05.11.2011 - Futbolda, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda (A) Milli Takım ile karşılaşacak Hırvatistan'da, savunma oyuncularından Dejan Lovren sakatlığı nedeniyle 2 maçta da forma giyemeyecek. Fransa'nın Lyon takımında forma giyen Lovren'in dizindeki sakatlığı nedeniyle 2 hafta futbol oynayamayacağı bildirildi. Lyon Kulübü'nün açıklamasında, Hırvatistan Milli Takımı'nın doktorlarıyla da temasa geçildiği ve Lovren'in Lyon'un hafta sonunda Sochaux ile yapacağı maç ve Hırvatistan'ın Türkiye ile oynayacağı 2 play-off maçında forma giymeyeceği kaydedildi. Lovren, Lyon'un 4 gün önce sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanmıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24