Louvre müzesi Abu Dabi'de açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Abu Dabi'de yapımına 1.3 milyar dolar harcanan yeni Louvre müzesi açıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın açtığı müze 900 sanat eserine ev sahipliği yapıyor.

Eserlerden 300'ü, Fransa'nın başkenti Paris'te milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği Louvre müzesinden kiralandı.

On yılın ardından Çarşamba günü kapılarını açan müze, eleştirmenlerden de iyi not aldı.

Müze, çöl güneşini içeri alacak şekilde tasarlandı.

En dikkat çeken özelliği, kafes şeklindeki kubbesi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, açılışta yaptığı konuşmada müzenin "medeniyetler arasında köprü kuracağı" mesajını verdi.

Macron, "İslam'ın diğer dinleri yıkmaya çalıştığını söyleyenler yalancı" diye konuştu.

Louvre Abu Dabi, kenti kültürler haritasına yerleştirmeyi hedefleyen BAE için önemli bir proje. Louvre ismini kullanabilmek ve Paris'te bulunan eserleri sergileyebilmek için, Fransa'ya yüz milyonlarca dolar ödendi.

Müze daha önce inşaat çalışanlarının koşullarına ilişkin eleştirilerle gündeme gelmişti.

Eserleri inceleyen eleştirmenler, bu defa müzenin "büyüleyici" başarısını övdü.

Müze Cumartesi günü halka açılıyor ama ilk gün için 60 dirhemlik (16.80 dolar) giriş biletleri tükendi bile.

Emirlik'ten yetkililer, müzenin ihtişamının inşaat işçilerinin çalışma koşulları, açılışın gecikmesi ve bütçenin çok üzerine çıkan harcamalara ilişkin tartışmaları gölgeleyeceğini umuyor.