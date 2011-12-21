Louis Vuitton, Damat’a ortak oluyor

T24 -

Elazığ’da butikle başladı

Monte Carlo’nun ‘Damat’ı

Bilimsel araştırma tezi oldu

Rakamlarla Orka Group

157 yıllık efsane lükse yön veriyor

Yoğurtçu CEO geldi

Global markaların buluşma noktası

İş hayatına Elazığ’da açtığı küçük bir butikle atılan Süleyman Orakçıoğlu’nun bugün sahibi olduğu Orka Group dünya devlerinin ilgisini çekiyor. Fransa’nın dünyaca ünlü moda markası Louis Vuitton, Damat markasıyla tanınan Orka Group’a iş ortaklığı için teklif mektubu verdi. Kulislerde yüzde 20-30 aralığındaki hisse satışı ve stratejik işbirliğini kapsayacak ortaklık için taraflar arasındaki görüşmelerin sonuçlanmak üzere olduğu konuşuluyor. Türkiye’de lüks erkek giyimi segmentinde faaliyet gösteren Orka Group’un temelleri 1986 yılında Süleyman ve Halidun Orakçıoğlu tarafından atıldı.Miliyet gazetesinden Eylem Türk'ün haberine göre, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden mezun olan Süleyman Orakçıoğlu, iş hayatına memleketi Elazığ’da açtığı butikle atıldı. Ardından İstanbul’a gelen ve 1984 yılında Akmerkez’de açtığı mağazayla markalaşma yolunda adım atan Orakçıoğlu, yurtdışındaki ilk mağazasını da Güney Afrika’da faaliyete soktu.Damat & Tween markasının yaratıcısı Süleyman Orakçıoğlu, Milliyet Business ile Ernst & Young Türkiye’nin 2004 yılında düzenlediği yarışmada ‘Türkiye’de Yılın Girişimcisi’ seçilmişti.Orakçıoğlu, aynı yıl 40’a yakın ülkenin katılımıyla Monte Carlo’da gerçekleştirilen ‘Dünyada Yılın Girişimcisi Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmişti.Türkiye’de Yılın Girişimcisi Ödülü’nü alan Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun girişimcilik başarısı The London College of Fashion’da bilimsel araştırma tezi oldu.Dünya genelinde seçilen ‘50 başarı öyküsü’ arasında yer alan tek Türk şirketi olma başarısına imza atan Damat, bu nedenle Danimarka’dan bir öğrenci grubunun da özel araştırma konusu oldu. Türkiye’de iş dünyasının etkili isimlerinden Süleyman Orakçıoğlu, aynı zamanda İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanlığı ve Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü.* Orka Group’un, Damat Tween ve D’S Damat mağazalarıyla 176 mağazası var.* Grubun bu yılki ciro hedefi 220 milyon TL.* 2011 yılını 183 mağaza ile kapatmayı planlıyor* 2012’de yurtdışında 25 - 30 mağaza açmayı hedefliyor.Kadınlar için ürünleri adeta bir fenomen haline gelen lüks çanta, aksesuar ve giyim markası Fransız Louis Vuitton işe 1854 yılında sandık üretimiyle başladı. Bugün LVMH adı altında yapılanan 175 yıllık dev bünyesinde 60’ı aşan lüks global markayla 2010 yılında 20.3 milyar euro’luk gelir rakamını yakaladı. Grubun 2011’de ilk altı aylık geliri ise 9.1 milyar euro’yu buldu. Toplam gelirin yüzde 77’si Fransa dışındaki pazarlardan geliyor. Dünya genelinde 2.500 mağazası bulunan şirket, 80 bin çalışanla yola devam ediyor. Grup son olarak Mart 2011’de 3.7 milyar dolara Bvlgari’yi satın aldı.Bundan iki ay önce LVMH, grubun başına sürpiz bir kararla ünlü yoğurt üreticisi Danone’dan bir yöneticiyi getirme kararı aldı. İspanyol Jordi Constans (Yaş: 47), 2012’den itibaren Louis Vuitton’u 21 yıldır yöneten ‘efsanevi’ CEO Yves Carcelle’in (63) yerini alıyor. Bu atama kararı o dönemde Constans’ın moda dünyasına uzak bir isim olması nedeniyle “1 dolarlık yoğurt satarken 1.000 dolarlık çanta satmaya başlayacak” esprilerine yol açmıştı.Louis Vuitton’un efsanevi CEO’su Yves Carcelle grup için oldukça önemli bir isim. Yeni dönemde de şirkette görev alacak. Carcelle 1990 yılından bu yana şirkette bir çok yeniliğe imza attı. Carcelle yönetiminde Louis Vuitton sadece bir bavul markası olmaktan çıkarak lüks çanta ve aksesuar markası konumuna yükseldi. Popülerliği azalan bir markayı alarak 6 milyar euro’luk bir marka haline getiren Carcelle, 1992 yılında Pekin’de (Çin) ilk mağazalarını açtı. Louis Vuitton’un ürün portföyünü genişleterek, kadın ve erkek giyimi, kalem, aksesuarları ürün yelpazesine ekledi.* Louis Vuitton* Christian Dior* Bvlgari* Marc Jacobs* Donna Karan* Fendi* Kenzo* Sephora* Givenchy* De Beers* Dom Perignon* Moet* Hennesy* Tag Hauer* Hublot