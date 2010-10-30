T24 LogoT24 Logo
Dünya

LOTO TALİHLİSİ 17 MİLYON TL'LİK İKRAMİYEYİ ALMADI KÖLN (A.A)

30 Ekim 2010 18:05

-LOTO TALİHLİSİ 17 MİLYON TL'LİK İKRAMİYEYİ ALMADI KÖLN (A.A) - 30.10.2010 - Almanya'nın Köln kentinde 22 Eylülde çekilen lotoda 8,4 milyon avroluk (yaklaşık 17 milyon TL) ikramiyeyi kazanan talihlinin hala parasını almadığı bildirildi. "Kölner Express" gazetesi, aradan yaklaşık 6 hafta geçmesine rağmen ortaya çıkmayan talihlinin 22 Aralık tarihine kadar vakti olduğunu yazdı. WestLotto sözcüsü Bodo Kemper de yaptığı açıklamada, talihliyi arama zamanının geldiğini, aksi takdirde ikramiyenin özel bir fona devredilerek şans oyunlarında kullanılmaya devam edeceğini ifade etti. Benzer bir durumun 2004 yılında da yaşandığı belirtilen gazete, haberinde, talihlinin son hafta ikramiyesini almış olduğu hatırlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24