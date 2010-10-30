-LOTO TALİHLİSİ 17 MİLYON TL'LİK İKRAMİYEYİ ALMADI KÖLN (A.A) - 30.10.2010 - Almanya'nın Köln kentinde 22 Eylülde çekilen lotoda 8,4 milyon avroluk (yaklaşık 17 milyon TL) ikramiyeyi kazanan talihlinin hala parasını almadığı bildirildi. "Kölner Express" gazetesi, aradan yaklaşık 6 hafta geçmesine rağmen ortaya çıkmayan talihlinin 22 Aralık tarihine kadar vakti olduğunu yazdı. WestLotto sözcüsü Bodo Kemper de yaptığı açıklamada, talihliyi arama zamanının geldiğini, aksi takdirde ikramiyenin özel bir fona devredilerek şans oyunlarında kullanılmaya devam edeceğini ifade etti. Benzer bir durumun 2004 yılında da yaşandığı belirtilen gazete, haberinde, talihlinin son hafta ikramiyesini almış olduğu hatırlatıldı.