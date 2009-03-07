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Dünya

Lotodan kazandıklarını işyerine verecekler

İngiltere’de lotodan 4 milyon sterlin kazanan 13 iş arkadaşı, paranın bir bölümüyle işyerlerine yatırım yapmayı kararlaştırdı

07 Mart 2009 02:00

İngiltere’de lotodan 4 milyon sterlin kazanan 13 iş arkadaşı, paranın bir bölümüyle işyerlerine yatırım yapmayı kararlaştırdı

İngiltere'de lotodan yaklaşık 4 milyon sterlin (9 milyon TL) kazanan 13 çalışma arkadaşı, kişi başına düşen yaklaşık 300 bin sterlinin (700 bin TL) bir bölümüyle çalıştıkları firmaya yatırım yapma sözü verdi. Ülkenin Lancashire bölgesinde bir motor tamir firmasında çalışan bu 13 kişi, ekonomik krize rağmen ayakta kalan firmalarını daha da iyi yerlere getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Firmanın müdürü Peter Lewis, çalışanların işi bırakmasından korktuğunu, ancak kimsenin işten ayrılmak istemediğini öğrendiğinde rahatladığını anlattı.

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