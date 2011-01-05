Loto'da Lost mucizesine ramak kaldı

T24 - Amerikan tarihinin dördüncü büyük ikramiyesi olan 355 milyon doları iki kişi paylaştı. Çekilişi ilginç kılan, dünyaca ünlü televizyon dizisi Lost’taki Hurley’nin lotoda oynadığı ve kazandığı 6 numaradan dördünün gerçek rakamlarla aynı olması.



ABD tarihinin 4. büyük ikramiyesini veren ‘Mega Millions’ adlı şans oyununda iki kişi, 355 milyon doları paylaştı.



Şans oyununun yetkilileri, ülkenin kuzeybatısındaki Idaho ve Washington eyaletlerinden satın alınan biletlerin sahiplerinin her birinin 177,5 milyon dolar alacağını belirttiler.



Mart 2007'deki 390 milyon dolarlık ikramiyenin ardından ikinci büyük ikramiyesini veren Mega Millions, ABD'nin 50 eyaletinden 41'inde oynanıyor.



Yaşadıkları eyalette oynanmıyorsa komşu eyaletlere akın eden şans oyunu meraklıları uzun kuyruklar oluşturuyorlar.





LOST DİZİSİNİN NUMARALARI



Bu arada, ilginç bir tesadüf olarak, şans oyununda kazanan numaralar arasında Türkiye'de de gösterilen ve bir süre önce sona eren "Lost" adlı televizyon dizisinde, "Hurley" adlı karakterin lotoda kazanan ve dizide birçok şeyi kontrol eden numaraları da bulunuyor. Kazanan 6 numaradan 4'ü dizideki numaralardan oluşuyor.



Mega Millons şans oyununda 355 milyon kazanan numaralar, "4,8,15, 25 ve 47, Mega Top numarası da 42", Hurley'nin kazanan numaraları ise, "4,8,15, 16, 23, 42"



Bu numaraları oynayanların 150 dolar kadar kazandıkları belirtildi.







