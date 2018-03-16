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Dünya

Loto milyoneri, banka soymaktan 80 yıl hapse mahkûm edildi

Sanık 20 yıl önce lotodan 19 milyon dolar kazanmıştı

16 Mart 2018 17:33

ABD'de 20 yıl önce lotodan 19 milyon dolar kazanan talihli, dört banka soyduğu gerekçesiyle 80 yıl hapse mahkûm edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 20 yıl önce şans oyunundan 19 milyon dolar kazanan talihlinin hayatı çok farklı bir yöne evrildi.

35 yaşında hayatına görmediği kadar paranın sahibi olan James Hayes, 20 yılın ardından parasızlık nedeniyle giriştiği banka soygunları nedeniyle hapse girdi.

80 yıl hapis cezası alan Hayes'in hayatının geri kalanını hapishanede oldukça yüksek bir ihtimal. Polis Hayes'i 10 banka soygunuyla suçlarken, eski milyoner suçlamalardan dördünü kabul etti.

Loto milyonerinin bankaya girip "Paraları ver yoksa ateş etmeye başlayacağım" yazılı kağıdı kasiyere uzatarak soygunları gerçekleştirdiği kaydedildi.

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